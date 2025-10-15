Trump avertizează teroriștii Hamas după semnarea acordului de pace în Gaza: "Dacă nu depun armele, îi dezarmăm noi" VIDEO

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:44
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment către gruparea Hamas, în ziua de 14 octombrie 2025, în care le-a cerut să depună armele, ca urmare a semnării acordului de pace în Fâșia Gaza.

Trump i-a amenințat pe membrii grupării că, dacă nu depun armele, vor fi "dezarmați" de Statele Unite și de aliații lor, transmite CNN.

Donald Trump lansează acest avertisment către Hamas în condițiile în care el este unul dintre semnatarii acordului de pace pentru Gaza.

"Au spus că vor depune armele. Dacă nu o fac, îi vom dezarma noi", a transmis președintele SUA, de la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu omologul său argentinian, Javier Milei.

„Am vorbit cu Hamas şi le-am spus: vă veţi dezarma, nu-i aşa? Da, domnule, ne vom dezarma. Asta mi-au spus”, a dezvăluit Trump. Ulterior, liderul SUA a explicat că acest schimb de replici s-a purtat prin intermediari.

Întrebat, la Casa Albă, cum ar putea dezarma Hamas, președintele Trump a evitat un răspuns clar: "Nu trebuie să vă explic asta, dar dacă nu renunță la arme, îi vom dezarma. Ei știu că nu mă joc”. Președintele SUA a subliniat că acțiunea de dezarmare a luptătorilor Hamas s-ar putea întâmpla "repede și, posibil, în mod violent".

Înainte să facă aceste declarații, Donald Trump postase un mesaj pe Internet în care le atrăgea atenția liderilor Hamas că nu au returnat toate cadavrele celor care au murit în captivitate, așa cum promiteau în acordul de pace abia semnat.

