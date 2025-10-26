”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 08:49
Donald Trump, la semnarea acordului de pace FOTO X/Maga Voice

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun duminică dimineaţă, 26 octombrie, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.

Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele ca parte a primei faze a acordului. Observatorii regionali vor monitoriza situaţia pentru a se asigura că luptele nu vor reîncepe.

„Am făcut ceva ce mulţi oameni spuneau că nu se poate face”, a declarat Trump.

Prim-ministrul cambodgian Hun Manet a numit-o „o zi istorică”, iar prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a spus că acordul creează „bazele pentru o pace durabilă”.

Ceremonia a fost primul eveniment la care a participat Trump după sosirea sa la summitul anual al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est, găzduit la Kuala Lumpur, informează AP.

Călătoria, care va continua cu vizite în Japonia şi Coreea de Sud şi o posibilă întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, este o oportunitate pentru Trump de a-şi consolida reputaţia de negociator internaţional, într-un moment în care tarifele sale au zguduit economia internaţională şi se află în conflict cu democraţii din cauza blocajului guvernului în SUA.

Thailanda şi Cambodgia s-au luptat timp de cinci zile în iulie, zeci de oameni fiind ucişi şi sute de mii strămutaţi. Cele două ţări au revendicări teritoriale concurente, iar violenţele izbucnesc periodic de-a lungul graniţei lor.

Trump a ameninţat, la momentul respectiv, că va suspenda acordurile comerciale dacă luptele nu încetează, într-o demonstraţie de influenţă economică care a stimulat negocierile. De atunci, a persistat o armistiţiu fragil.

După semnarea acordului extins de încetare a focului duminică, Trump a semnat acorduri economice separate cu Cambodgia şi Thailanda.

