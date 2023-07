Acordul dintre Kiev și Moscova privind exportul cerealelor ucrainene expiră. Imagine cu ultima navă cargo care a părăsit Odesa FOTO

Incertitudinea se menţine luni cu privire la viitorul acordului privind cerealele la Marea Neagră, considerat crucial pentru aprovizionarea la nivel mondial, cu câteva ore înainte ca acesta să expire la miezul nopţii (21.00 GMT) la Istanbul, relatează AFP.

În Ucraina, lupte intense continuă pe front, unde contraofensiva ucraineană se loveşte de contraatacuri ruseşti în anumite zone, dar forţele Kievului progresează lent în jurul oraşului Bahmuţ şi în sud.

Pe tot parcursul weekendului, tăcerea şi discreţia au învăluit manevrele de ultimă oră conduse de Turcia şi ONU pentru a convinge Moscova să prelungească acordul privind cerealele semnat în iulie 2022 pe Bosfor.

În ultimul an, acesta a garantat, în ciuda războiului, trecerea în siguranţă a cargoboturilor către şi dinspre porturile ucrainene, transportând în total aproape 33 de milioane de tone de cereale destinate pieţelor mondiale.

The last ship under the "grain deal" left the port of #Odesa, Reuters writes.

The "grain deal" expires on July 17. pic.twitter.com/8QTiHlQuUh