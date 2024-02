Macron, dupa retragerea SUA din Acordul de la Paris: Au intors spatele lumii. Franta nu va intoarce spatele americanilor

Presedintele Frantei Emmanuel Macron a calificat drept o greseala pentru Statele Unite si pentru planeta retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice.

El si-a rostit declaratia in limba franceza, dar a transmis si un mesaj in limba engleza, incheind cu formula "Make the planet great again", similara sloganului presedintelui SUA Donald Trump, "Make America great again".

"Va spun ferm in aceasta seara. Nu vom renegocia un acord mai putin ambitios. In niciun caz", a subliniat presedintele francez.

Iata si ce spun liderii internationali despre decizia lui Trump

El a transmis Statelor Unite ca nu exista un "plan B" in acest caz, pentru ca nu exista "o planeta B", precizand ca respecta decizia SUA, dar ca o regreta.

"Franta crede in voi. (in SUA - n.red.), lumea intreaga crede in voi, dar nu gresiti in privinta climei; nu exista un plan B, pentru ca nu exista o planeta B", a spus Macron.

Ads

El s-a adresat oamenilor de stiinta, inginerilor si antreprenorilor americani, cerandu-le sa vina in Franta pentru a lucra impreuna in privinta problemelor de mediu, asigurandu-i ca vor avea "o a doua patrie".

"In seara aceasta, Statele Unite au intors spatele lumii, dar Franta nu va intoarce spatele americanilor", a declarat Emmanuel Macron.

Presedintele american Donald Trump a anuntat joi retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice,

"Pentru a-mi indeplini angajamentul solemn de a proteja America si cetatenii sai, Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris, dar incep negocieri fie pentru a reintra in Acordul de la Paris, fie o tranzactie intru totul noua in baza unor prevederi care sa fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii sai, poporul sau, contribuabilii sai", a declarat seful statului american.