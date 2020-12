"Welcome back": Macron saluta in engleza revenirea SUA in Acordul pentru clima de la Paris

"Welcome back, welcome home!" (Bine ati revenit acasa!), le-a transmis presedintele francez "prietenilor americani", in interventia sa la un summit privind clima, organizat virtual de ONU , Franta si Marea Britanie."Am continuat sa avansam, sa lucram in ciuda alegerii facute de SUA ", a spus el cu referire la retragerea Washingtonului decisa de Donald Trump . "Si am rezistat", a adaugat Macron.Presedintele francez a subliniat totusi ca mai raman dificultati de depasit pentru a raspunde obiectivelor acestui acord incheiat in urma cu fix cinci ani. "Nu mai avem mult timp si stim ca actiunea trebuie sa fie imediata", a subliniat el.Macron a insistat in special asupra necesitatii "de a ne trasa o traiectorie si de a oferi mijloace credibile pentru a atinge neutralitatea in materie de emisii de carbon pana in 2050".