Funcționari amatori de excursii de lux, scăpați prin prescripție. Cum a „spart” Comisia de acreditare a spitalelor 14 milioane de lei pe sejururi de „bune practici”

Directorul unei agenții de turism cu 5 angajați a relatat marți, 16 mai, cum i-a „picat” un contract de 3 milioane de lei în 2010-2011 pentru a-i plimba prin destinații exotice pe membrii Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor (CONAS), pentru a face „schimb de bune practici în spitale”. În acest dosar a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu Dan Romulus Șerban, fost președinte al CONAS, alături de alți doi directori din instituție, pentru un prejudiciu de 13,7 milioane de lei.

Între timp, Dan Romulus Șerban a beneficiat de două decizii pronunțate de Curtea Constituționale: cea din 2016 în urma căreia a fost redefinit abuzul în serviciu și cea din 2022 care a generat „marea prescripție”.

Pe data de 12.09.2022, fostul președinte al CONAS a fost achitat pentru o faptă de abuz în serviciu, iar cu privire la alta instanța de fond a dispus încetarea procesului penal.

Alături de el, în același proces Oana Duca (fost director economic) și Magdalena Benția (director juridic) au scăpat de acuzații urmare a împlinirii termenului de tragere la răspundere penală.

Cum a primit firma cu 5 angajați o „invitație” de 3,6 milioane de lei

La termenul de marți, 16 mai, a fost audiat administratorul firmei Blue Sky Turism SRL, care a relatat cum a obținut din partea CONAS un contract de peste 3 milioane de lei.

Martor: Societatea Blue Sky Turism a încheiat un singur contract cu CONAS. (…) Valoarea contractului era de 3,6 milioane de lei plus TVA.

Judecător: Câte contracte de felul acesta mai semnase firma dvs.?

Martor: Niciunul...

Judecător: Care a fost cea mai mare valoare a unui contract al firmei dvs. până la comtractul cu CONAS? Așa, aproximativ.

Martor: Nu știu să vă spun. Societatea e înființată din 2002, obiect de activitate este de touroperator. Blue Sky oferea servicii turistice respectiv pachete cu bilete de avion, cazare, transferuri.

Judecător: Ce experiență aveați în bune practici în domeniul sănătății?

Martor: Niciuna. Noi eram prestator pe partea de servicii turistice. Serviciile contractate de CONAS vizau mai multe paliere: consultanță juridică pentru persoanele care participau în cadrul contractului, rapoarte de deplasare.

Judecător: Mi-e foarte greu să cred că nu vă mai aduceți aminte ce presupunea contractul de peste 3 milioane de lei, primul și singurul de o asemenea valoare pe care l-ați semnat. Ați participat la o licitație pentru un asemena contract?

Martor: Nu am participat la licitație. Nu îmi aduc aminte cum am câștigat acest contract.

Judecător: Pe ce perioadă s-a întins acest contract?

Martor: 2010 – 2011, spre sfârșit.

Judecător: Deci un an.

Martor: Nu, aproximativ doi ani.

Judecător: Care era profitul SC Blue Sky în urma acestui contract?

Martor: Nu știu să vă spun...

Judecător: Dar fără acest contract? În anii anteriori, cât a fost profitul anual?

Martor: Nu știu să vă spun, vreo 100.000 - 200.000 lei anual. Dar nu pot preciza care anume a fost profitul Blue Sky Turism în urma derulării acestui contract cu CONAS. Precizez ca nu mai lucrez acolo din 2014. Despre încheierea acestui contract cu CONAS îmi amintesc că am primit o invitație, o hârtie, care provenea de la CONAS.

Procuror: De cine era semnată?

Martor: Nu îmi amintesc.

Procuror: A luat legătura cu cineva de la CONAS: Dacă da, cu cine?

Martor: Cu doamna Duca Oana. Pe hârtie scria „achiziționarea servicii de turism și servicii juridice”.

Procuror: Câți angajați avea societatea?

Martor: SC Blue Sky Turism avea 4-5 angajați. Aceștia nu puteau oferi consultanță juridică, dar aveam servicii externalizate precum contabilitatea sau firma de avocatură. (…) La încheierea contractului cu CONAS, în afară de blue Sky au participat 3-4 firme. Nu cunosc dacă aceste societăți care au mai participat la procedura de achiziție a contractului au primit invitație. Revin și arăt că am încheiat cu CONAS mai degrabă un acord-cadru. (…) Precizez că am spus că au mai participat 3-4 firme pentru că așa am auzit la doamna Duca, în birou.

Acuzațiile DNA pentru Dan Romulus Șerban, fost șef al CONAS

Pe data de 11.01.2018, fostul preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (CONAS) Dan Romulus Șerban a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, în legătură cu acordarea nelegală a unor contracte de prestări servicii, prejudiciul în acest caz fiind de peste 13 milioane lei.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei doi foşti directori de la CONAS:

Oana Mihaela Alexandrescu Duca - director economic şi administrativ, pentru abuz în serviciu şi luare de mită,

- director economic şi administrativ, pentru abuz în serviciu şi luare de mită, Aracsia Magdalena Benţia (fostă Dăscălescu) - director al Direcţiei Juridice, pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2 decembrie 2010 - 5 august 2011, Dan Romulus Şerban, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca şi Aracsia Magdalena Benţia, cu încălcarea prevederilor legale şi în unele cazuri la preţuri supraevaluate, au încheiat cu trei societăţi comerciale două contracte de prestări servicii, un act adiţional şi un acord cadru, care priveau achiziţia unor servicii de arhivare electronică a documentelor, caz în care s-a dispus autorizarea şi ordonanţarea unor plăţi nelegale, în sumă totală de 1.256.186 lei; precum şi a unor servicii de organizare şi gestionare a voiajelor, servicii conexe şi anexe de turism şi consultanţă juridică pentru angajaţii CoNAS şi pentru membrii unui grup ţintă (10 grupe a 25 de participanţi) dintr-un proiect ce trebuia finanţat din fonduri nerambursabile (respins de AM PODCA), situaţie în care s-a dispus autorizarea şi ordonanţarea unor plăţi nelegale în sumă totală de 598.890 lei, aferentă serviciilor juridice neprestate.

De asemenea, un alt contract se referea la servicii de consultanţă şi formare profesională a adulţilor pentru implementarea procedurilor şi metodologiei de acreditare a spitalelor, concretizate în vizite de bune practici în Andaluzia, Australia, Columbia, Brazilia şi Argentina, ceea ce a avut drept consecinţă autorizarea şi ordonanţarea unor plăţi nelegale, în sumă totală de 4.937.871 lei.

Prejudiciu de 13 milioane de lei pentru autoritatea de management în sănătate

„Suma totală de 6.792.947 lei (...) reprezintă un prejudiciu pentru instituţia pe care cei trei inculpaţi o reprezentau, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru cele trei firme prestatoare ale serviciilor”, spun procurorii.

Conform DNA, în acelaşi context, în perioada 2010 - 2012, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a pretins de la doi dintre reprezentanţii firmelor prestatoare de servicii suma de 100.000 euro şi procentajele de 20% din valoarea de 5.127.965 lei a unuia dintre contracte, respectiv 6% din valoarea de 1.012.000 lei a actului adiţional încheiat în cadrul aceluiaşi contract.

Din sumele pretinse, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a primit în mai multe tranşe sumele de 100.000 euro şi 1.080.000 lei.

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate s-a constituit parte civilă pentru suma de 13.718.426 lei.