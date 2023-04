Momentul terifiant în care o acrobată cade de la înălțime în timpul unui spectacol. Femeia a murit după ce partenerul nu a putut să o mai prindă

O acrobată chineză a murit după ce a căzut în gol în timpul unui spectacol.

Femeia, cu numele de scenă Sun, a căzut în timpul unui spectacol de trapez în orașul Suzhou din provincia centrală Anhui.

Imaginile distribuite pe scară largă pe internet o arată pe gimnastă căzând pe o scenă dură, după ce un exercițiu a mers prost cu partenerul ei de acrobație, care este și soțul ei, potrivit bbc.com.

Sun a căzut de la o înălțime semnificativă după ce acesta nu a reușit să o prindă cu picioarele în timpul unei acrobații.

Ea a fost dusă la spital, unde eforturile medicilor de a-i salva viața au eșuat. Presa internațională a relatat că ea lasă în urmă doi copii.

Oficialii spun că este în curs o anchetă privind incidentul.

Sun și soțul ei, Zhang, lucrau împreună de mai mulți ani și făceau deseori spectacole fără centuri de siguranță "de dragul de a arăta bine".

Imaginile au îngrozit oamenii din China și, deși utilizatorii de social media din această țară au recunoscut că acrobațiile implică un nivel ridicat de risc, ei și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la măsurile de siguranță pecare din industrie.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1