Una dintre cele mai intense operațiuni de contra-contraspionaj din istorie s-a desfășurat în ultimele luni pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și a implicat serviciile de informații ale ambelor țări.

În sinteză, Ucraina a încercat să recruteze piloți ruși cu tot cu aparatele de zbor folosite în schimbul unor recompense cifrate între 500.000 și 1 milion de dolari. FSB, serviciul de informații interne al Rusiei, a aflat despre operațiunea secretă a Ucrainei și a intervenit discret pentru a manevra militarii ruși aflați în negocieri pentru a schimba tabăra. Ucraina a înțeles că FSB a virusat discuțiile și a jucat cartea naivității o vreme pentru a afla cât mai multe informații despre operațiunea Moscovei.

Acțiunea a fost descrisă de jurnalistul bulgar Christo Grozev și s-a soldat cu cel puțin doi agenți FSB deconspirați. Prima victimă - o femeie instructoare de fitness în viața reală care juca rolul amantei unui pilot rus. Cei doi au încercat să obțină de la ucraineni acte false pentru a se face pierduți în străinătate după încasarea recompensei.

Al doilea nume important deconspirat în baza documentației implicate în operațiune este chiar ofițerul FSB responsabil cu acțiunea de contraspionaj din Ucraina.

Tânărul militar rus a ajuns vedetă pe Twitter din cauza unei greșeli de amator la vârful serviciilor secrete: cont de Instagram, cu nenumărate ipostaze din viața personală.

And one more "can't believe this s**t is real" moment: this FSB military counter-intelligence guy in charge of supervising pilots, Maj. Nikita Bukhtatov, has an actual INSTAGRAM post with his own car next to a plane at a military airport. pic.twitter.com/eo3Q2n34Xx