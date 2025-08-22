Republica Moldova lansează o nouă bursă de valori. Ce companii cu acțiuni la BVB vor tranzacționa pe noua piață

Vineri, 22 August 2025, ora 16:51
Alături de BVB, în acționariat vor fi și maib, cea mai mare instituție de credit din Republica Moldova. FOTO Facebook.com/Bursa de Valori a Moldovei

Bursa de Valori București (BVB) a convocat acționarii în data de 29 septembrie pentru a cere aprobarea acționarilor să investească într-o nouă bursă de valori în Republica Moldova.

„Aprobarea participării Societății la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova, conform Notei pusă la dispoziția acționarilor prin publicarea pe site-ul BVB în secțiunea Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor”, este propunerea de pe ordinea de zi, potrivit Economedia.

Potrivit informațiilor transmise de sursa citată, Bursei de Valori Chișinău i-ar fi expirat licența și intenția este de a construi piața de capital în jurul Bursei de Valori a Moldovei, care este societate juridică de mai mulți ani, dar nu a fost niciodată autorizată și operațională. Părțile implicate ar lucra deja de aproximativ un an la noul proiect, iar Bursa de Valori București ar urma să aibă o participație mai mare, fiind un investitor ancoră care vine cu tehnologie și know-how. BVB ar avea în acest moment o participație de 5%.

Alături de BVB, în acționariat vor fi și maib, cea mai mare instituție de credit din Republica Moldova, Premier Energy, cel mai mare distribuitor și furnizor de energie și gaze din Republica Moldova, o companie din telecom, dar și statul moldovenesc, având în vedere intenția de privatizare prin listare a unor companii de stat, mai amintește sursa citată.

Lansarea Bursei de Valori din Moldova a fost deja anunțată (TBC) pentru data de 15 septembrie, în cadrul Moldova Business Week 2025, care se va desfășura la Chișinău în perioada 15-19 septembrie.

