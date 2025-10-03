Mutarea Europei care presează Rusia e cu două tăișuri. Putin a pregătit planul de răzbunare, semnând un decret dur

Evoluția războiului Moscovei din Ucraina, care durează de peste 1.300 de zile, se află într-o continuă dinamică. Liderii occidentali sunt tot mai aproape de o mutare cheie a Europei, care presează Rusia să oprească conflagrația, însă aceasta are două tăișuri. Uniunea Europeană vrea să acorde Ucrainei împrumuturi de 140 de milioane de euro din activele înghețate ale Rusiei. Vladimir Putin a reacționat rapid și a pregătit planul de răzbunare, semnând un decret dur în privința confiscării activelor occidentale din Rusia, dacă UE acționează asupra fondurilor Moscovei.

Rusia ar putea naționaliza și vinde active deținute de străini ca represalii pentru mișcările europene de a confisca active rusești în străinătate, potrivit Bloomberg.

Decretul limitează evaluările pre-vânzare la 10 zile și accelerează înregistrarea de stat a proprietății și este conceput ca un răspuns la sancțiunile împotriva Rusiei. Rusia ar putea naționaliza și vinde rapid active deținute de străini în cadrul unui nou mecanism de privatizare, ca represalii pentru orice mișcări europene de a confisca active rusești în străinătate, potrivit unei persoane apropiate guvernului.

Președintele Vladimir Putin a semnat marți un ordin care permite vânzările accelerate ale activelor deținute de stat în cadrul unei proceduri speciale. Decretul are scopul de a accelera vânzarea diferitelor companii, atât rusești, cât și străine, a declarat persoana familiarizată cu situația, solicitând să nu fie identificată deoarece informațiile nu sunt publice. În cazul în care Uniunea Europeană va începe confiscarea activelor rusești, Moscova ar putea răspunde cu măsuri simetrice, a spus persoana respectivă.

Sute de companii occidentale care activează în sectoare de la sectorul bancar la bunuri de larg consum încă operează în Rusia, inclusiv UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc și Mondelez International Inc.

Putin a acționat în timp ce liderii UE reuniți în Danemarca au dat un impuls unui plan de acordare Ucrainei de împrumuturi în valoare de 140 de miliarde de euro (164 de miliarde de dolari) din active imobilizate ale băncii centrale rusești, înainte de un summit formal de la sfârșitul acestei luni.

Propunerea de lungă durată a câștigat teren după ce SUA, sub președintele Donald Trump, și-au oprit sprijinul direct pentru Ucraina, lăsând Europa să suporte povara de a ajuta națiunea afectată de război în apărarea sa împotriva invaziei Rusiei.

Rusia a confiscat proprietăți de 48 de miliarde dolari

UE a propus un plan care nu ar echivala cu confiscarea activelor, iar pretențiile Rusiei, în cazul în care acestea ar apărea în viitor, ar fi garantate, a relatat anterior sursa citată. Moscova ar primi fondurile înapoi dacă aceasta este de acord să despăgubească Ucraina pentru daunele cauzate de război.

Decretul rus limitează evaluările prealabile vânzării la 10 zile și accelerează înregistrarea de stat a proprietății, potrivit documentului publicat pe site-ul guvernului. Compania de stat Promsvyazbank PJSC a fost numită să gestioneze astfel de tranzacții, iar ordinul lui Putin a subliniat că modificările au fost un răspuns la sancțiunile împotriva Rusiei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Miercuri, el a numit planul privind activele UE o „confiscare ilegală de proprietăți rusești, furt”. Putin a avertizat că ordinea financiară globală ar fi subminată dacă Occidentul ar lua măsuri pentru a confisca rezervele de stat înghețate ale Rusiei în străinătate, care au fost blocate ca răspuns la invazia sa din Ucraina din februarie 2022.

Noul decret ar putea fi folosit și pentru a vinde active deținute cândva de investitori ruși. Kremlinul a intensificat confiscările care vizează cetățenii ruși, inclusiv cei cu pașapoarte străine sau care au fost acuzați de extremism sau corupție.

Proprietățile sunt adesea revândute noilor proprietari pentru a strânge fonduri pentru bugetul de stat. Valoarea totală a proprietăților confiscate din 2022 a ajuns la 3,9 trilioane de ruble (48 de miliarde de dolari) începând cu iunie, conform estimărilor de la Nektorov, Saveliev & Partners, o firmă de avocatură din Moscova.

Până în prezent, Rusia s-a abținut de la naționalizarea activelor aparținând corporațiilor internaționale. În schimb, a acționat prin preluarea unor companii în administrare temporară înainte de a aranja vânzări către cumpărători preferențiali cu reduceri substanțiale.

