Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni

Premierul belgian, Bart De Wever, în a cărui țară se află majoritatea activelor rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina, a anunțat joi, 2 octombrie, că le-a cerut celorlalți lideri europeni garanții de asumare a riscurilor dacă va fi pusă în aplicare propunerea Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanțat din aceste active și pe care Kievul să-l ramburseze numai după ce va primi reparații de război din partea Rusiei, care în acest timp a descris drept iluzorie ideea că ar putea plăti despăgubiri Ucrainei, relatează agențiile Reuters și AFP.

Conform dreptului internațional, activele suverane nu pot fi confiscate, prin urmare în organizarea unui împrumut către Ucraina va trebui găsită de către UE o cale de a onora cererile Moscovei privind activele băncii sale centrale și de a proteja Belgia în fața represaliilor Rusiei, a explicat premierul belgian după summitul liderilor europeni desfășurat miercuri la Copenhaga.

'Le-am explicat ieri colegilor mei că vreau semnătura lor prin care să spună că, dacă îi luăm banii lui Putin și îi folosim, vom fi toți responsabili dacă lucrurile merg prost', a indicat premierul Bart De Wever.

În urma invaziei ruse în Ucraina, statele UE împreună cu cele din G7 au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale valutare sau în aur. Din această sumă, UE a înghețat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestei sume, aproximativ 185 de miliarde de euro, fiind depozitată în Belgia sub formă de titluri de valoare și sume cash.

Casa de compensare Euroclear se ocupă de gestionarea acestor active din Belgia, care au ajuns deja la scadență sau vor ajunge la scadență în acest an, prin urmare sumele pot fi transformate în lichidități, a explicat Comisia Europeană într-un document prezentat celor 27 de state membre ale UE.

Ideea avansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este ca UE să preia aceste lichidități pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, pe care aceasta din urmă îl va rambursa doar dacă Rusia îi plătește reparații de război, iar până atunci activele rusești din care este plătit acest împrumut să fie înlocuite cu obligațiuni garantate de statele UE.

Dobânzile generate de activele rusești înghețate în Occident au fost deja folosite pentru finanțarea unor ajutoare militare destinate Ucrainei. Dar confiscarea activelor, deși dorită de numeroși politicieni occidentali, a fost cel puțin până în prezent evitată, date fiind numeroasele obstacole de natură juridică, geopolitică și financiară.

'Este cumva ca o găină cu ouă de aur' și 'întrebarea este dacă putem mânca găina', a mai explicat joi premierul belgian.

El a mărturisit că șeful Euroclear trăiește deja sub măsuri de protecție, după ce Rusia i-ar fi transmis amenințări cum ar fi aceea că, 'dacă vă atingeți de banii mei, veți simți consecințele pentru eternitate'. 'Știm că există fonduri occidentale înghețate și imobilizate în Rusia', precum și uzine care ar putea fi confiscate, a semnalat premierul belgian, care a mai atras atenția că o confiscare a activelor rusești ar putea determina alte state, precum China, să-și retragă din precauție activele din UE.

'Înțeleg dorința de a mânca găina acum, dar dacă privim cazul mai îndeaproape, cred că înainte de a mânca trebuie rezolvate câteva probleme', mai ales că 'nimeni nu vorbește' despre cele circa 162 de miliarde de euro de active rusești aflate în afara Belgiei, a subliniat premierul acestei țări, care a îndemnat țările unde se află aceste active să intre în joc și, dacă va fi decis astfel, 'să mâncăm toate găinile', nu doar pe cele din Belgia.

Comisia Europeană susține în propunerea sa că nu ar fi vorba despre o confiscare a activelor rusești și că, prin garanțiile oferite Euroclear de către statele UE, s-ar evita riscul unei reacții negative din partea piețelor financiare și al destabilizării monedei euro. Dar, cum este greu de presupus că Rusia, cel puțin sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei reparații de război, inițiativa propusă implică de fapt o confiscare a activelor rusești.

Rusia a descris joi drept 'iluzorie' această idee și a avertizat că va răspunde foarte dur dacă va fi pusă în practică, potrivit unei declarații a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

'Nici nu vreau să discut conceptul în sine, întrucât este total iluzoriu. Dar cuvântul 'reparații' mi-a atras atenția. Despre ce fel de plăți pentru reparații vorbește Ursula von der Leyen?', a spus reprezentanta MAE rus, amintind că numai aceia care pierd războaiele plătesc reparații.

'Rusia dispune de un arsenal suficient de contramăsuri și capabilități pentru un răspuns politic și economic adecvat' dacă îi vor fi confiscate activele, a indicat Zaharova

