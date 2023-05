Activist de mediu, neutralizat cu o cameră video uriașă. Tânărul intrase pe platoul unde se filma emisiunea "Dansând printre stele" VIDEO

Un tânăr care a luat cu asalt studioul din Suedia unde se filma finala emisiunii "Dansând printre stele" a fost lovit cu camera video montată pe o macara.

Incidentul a avut în seara zilei de duminică, 28 mai. Doi tineri au intrat pe platoul unde un cuplu dansa în cadrul emisiunii difuzate în direct.

Cei doi activiști au început să împrăștie un praf galben prin platou, iar tânărul a ridicat deasupra capului un banner cu un mesaj prin care cerea guvernului suedez să ia măsuri de urgență pentru a stopa încălzirea climatică.

Climate activists stormed the “Dancing with the Stars” final in Sweden yesterday.

It didn’t end well for them… pic.twitter.com/cKCjA2rtAj