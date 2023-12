O activistă împotriva miliardarilor, numită cea mai influentă personalitate din lumea artei

Activista și fotografa Nan Goldin a ajuns în fruntea unui clasament anual al celor mai influente personalități şi organizaţii din lumea artei contemporane.

Câștigătoarea mai este cunoscută și pentru lupta pe care a dus-o împotriva miliardarilor care au alimentat epidemia de opiacee din SUA.

Goldin, în vârstă de 70 de ani, a ocupat primul loc pe lista ArtReview Power 100. În acest an, pentru prima dată, top 10 este alcătuit în întregime din artişti care îşi folosesc lucrările şi platformele pentru a interveni în problemele sociale şi politice presante ale momentului, scrie The Guardian.

Lucrările lui Goldin au documentat subculturile LGBTQ+ şi criza SIDA şi includ colecţia de fotografii de referinţă din anii '80, „The Ballad of Sexual Dependency”, în care iubiţi şi străini se întâlnesc, cochetează, petrec şi se bat pe plajele, în barurile şi în maşinile din Provincetown, Boston, New York, Berlin şi Mexic.

Fotografiile ei au fost adesea inspirate din viaţa ei şi din cercul ei de prieteni, care a inclus boemi, dependenţi şi alţi artişti autodidacţi.

În 2017, Goldin a fondat grupul de susţinere Pain (Prescription Addiction Intervention Now) după propria dependenţă de OxyContin. Grupul face presiuni asupra muzeelor şi a altor instituţii de artă pentru a pune capăt colaborărilor cu familia Sackler, proprietarii companiei Purdue Pharma, care a avut un rol central în epidemia de opiacee.

În ultimii doi ani - datorită în parte muncii neobosite a lui Goldin - numele Sackler a fost eliminat din muzee şi galerii din întreaga lume. Transformarea lui Goldin din artistă în activistă a fost recent urmărită în filmul documentar de lung metraj, „All the Beauty and the Bloodshed”, care a câştigat Leul de Aur la Festivalul de film de la Veneţia de anul trecut.

ArtReview a declarat că amestecul de intimitate personală şi de susţinere publică al lui Goldin a influenţat o generaţie de artişti şi i-a încurajat să se confrunte cu puterile, de la muzeele de artă la sponsori ai corporaţiilor şi guverne.

Pe locul trei se află artistul thailandez Rirkrit Tiravanija, ale cărui lucrări încurajează interacţiunea socială, iar pe locul doi se află artistul german Hito Steyerl care a realizat eseuri video despre capitalismul global şi a intervenit în controversele legate de antisemitism. Printre alţi artişti din top 10 se numără Simone Leigh, Isaac Julien şi Ibrahim Mahama.

Artiştii ocupă aproape 40% din locurile din lista de putere din acest an, în timp ce curatorii reprezintă o cincime. ArtReview a declarat că accesul lor la marile bienale şi trienale a făcut ca curatorii să joace un rol esenţial în orientarea discuţiilor publice pe teme precum mediul şi schimbările climatice (Lucia Pietroiusti la 65 de ani), istoriile coloniale şi postcoloniale (Natasha Ginwala la 94 de ani), drepturile indigenilor (Candice Hopkins la 46 de ani) şi viitorul tehnologiilor emergente (Legacy Russell la 98 de ani).

Lista este aleasă de 40 de persoane din întreaga lume. Anul trecut, colectivul indonezian ruangrupa group a fost în fruntea listei, iar înainte de acesta, NFT (non-fungible tokens) şi Black Lives Matter.