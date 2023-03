Activişti italieni pentru climă care aparţin grupării Last Generation au folosit extinctoare cu ajutorul cărora au pulverizat vopsea portocalie pe faţada faimosului Palazzo Vecchio din Florenţa, potrivit DPA.

Acţiunea, realizată de doi activişti, a durat doar câteva minte, iar vopseaua este lavabilă, au precizat reprezentaţii grupării. Palazzo Vecchio, o clădire din secolul al XIV-lea, adăposteşte primăria oraşului.

Potrivit fotografiilor şi înregistrărilor video, activiştii au scos extinctoarele umplute cu vopsea din rucsacuri şi au împroşcat faţada clădirii istorice. Forţele de ordine au sosit imediat la faţa locului şi i-au oprit.

Odată cu polițiștii a apărut și primarul orașului, Dario Nardella, care l-a placat pe un protestatar și l-a îndepărtat de zidul clădirii. Ulterior, activistul a fost încătușat de forțele de ordine. Primarul este auzit pe filmare strigând la tânărul prins "Ma che cazzo fai?" (Ce dracu' faci?).

Evenimentul a avut loc vineri, 17 martie. O filmare care-l înfățișează pe primar în acțiune a apărut astăzi pe rețelele sociale:

The Mayor of Florence, Dario Nardella, lost his temper with a climate activist who was vandalizing the ancient Palazzo Vecchio with paint.

Palazzo Vecchio is the city’s old town hall and was built in 1299.

🇮🇹 pic.twitter.com/WPtuNuV0n2