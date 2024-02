Activiștii pentru mediu au aruncat cu praf roșu pe sticla care protejează exemplarul original al Constituției SUA

Activişti de mediu au aruncat miercuri, la Washington, cu praf roşu pe geamul care protejează exemplarul original al Constituţiei SUA, îndemnându-l pe preşedintele Biden să declare starea de urgenţă climatică.

"Nu ne dorim sfârşitul civilizaţiei, dar acesta este drumul pe care ne aflăm în prezent", a avertizat grupul Declare emergency, care a revendicat acţiunea pe X (fostul Twitter), postând o înregistrare video a incidentului.

Just now: the Rotunda of the National Archives in Washington DC was evacuated after two climate activists dumped red powder on themselves and the case holding the United States Constitution.

Both were arrested in minutes. pic.twitter.com/opeTJcs7GH