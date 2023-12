Activiștii de mediu, o nouă „lovitură”. Cum au colorat în verde apa din Marele Canal din Veneţia FOTO

Activişti de mediu italieni au folosit un colorant pentru a înverzi apa din Marele Canal din Veneţia sâmbătă, 9 decembrie, în semn de protest faţă de ceea ce ei consideră a fi o lipsă de progres la summitul COP28 privind clima, din Dubai.

Protestatarii din grupul Extinction Rebellion, care au atârnat de podul Rialto, deasupra canalului, cu ajutorul unor frânghii de căţărare, au afişat şi un banner pe care scria: "COP28: În timp ce guvernul vorbeşte, noi atârnăm de un fir de aţă".

Porţiuni mici de râuri şi canale din oraşele italiene, de la Po din Torino, în nord, până la Tibrul din Roma, în sud, au fost, de asemenea, înverzite în cadrul unor proteste similare.

"În câteva ore, aceste ape vor redeveni ceea ce erau înainte", a precizat Extinction Rebellion. "Între timp, în timp ce guvernele vorbesc, noi socotim pagubele şi victimele provocate de inundaţiile şi incendiile constante", a adăugat grupul într-un comunicat.

Grupul a precizat că efectul vizual a fost creat de un colorant fluorescent, inofensiv şi folosit în industrie pentru a depista obiecte în apă.

Cu toate acestea, primarul Veneţiei, Luigi Brugnaro, a denunţat ceea ce a numit "eco-vandali" şi a cerut autorităţilor italiene să îi pedepsească.

Traficul de ambarcaţiuni pe Marele Canal a fost oprit sâmbătă, în timpul protestului, iar apa canalului şi coloanele recent restaurate de pe Podul Rialto au trebuit să fie verificate din motive de siguranţă, a declarat primarul.

"Veneţia este un oraş fragil, un oraş care trebuie iubit şi respectat! Ajunge!", a adăugat el.

Ancora gli eco-vandali… abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio per precauzione, visto le loro acrobazie e le loro bravate … stavolta li denunciamo anche per “interruzione di pubblico servizio” e speriamo tanto che in galera ci finiscano proprio … pic.twitter.com/SKgxrwuxZ6