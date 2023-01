Doi activişti pentru climă au stropit cu vopsea intrarea principală în reşedinţa oficială a prim-ministrului Franţei miercuri, 4 ianuarie, în cadrul unui protest faţă de ceea ce gruparea Derniere Renovation a numit ”crimele climatice” comise de statul francez, informează Reuters.

Înregistrarea video a protestului îi prezintă pe poliţişti în timp ce arestează doi protestatari, care purtau tricouri cu sloganul ”Cine e vinovat?”

Într-un comunicat oficial, gruparea Derniere Renovation a declarat că statul francez a eşuat în atingerea obiectivelor asumate pentru a combate schimbările climatice.

French climate activists from the group Dernière Rénovation have sprayed paint on the Prime Minister's office in Paris. The group are protesting "climate crimes" committed by the state.#TalkTV pic.twitter.com/voqLcpZrZj