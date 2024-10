A murit actorul care l-a interpretat pe Tarzan în anii '60. Ron Ely fost mușcat de un leu în timpul filmărilor FOTO/VIDEO

Actorul american Ron Ely, care l-a interpretat pe Tarzan în anii '60, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunţat, miercuri, 23 octombrie, familia sa, informează AFP, potrivit Agerpres.

Rolul lui Ron Ely din serialul hollywoodian "Tarzan", difuzat în anii 1960, a adus pe ecrane o versiune actualizată a eroului, mai rafinat şi mai urban, care a ales să se întoarcă în jungla unde a fost crescut.

Actorul, cu un fizic impunător, ar fi realizat el însuşi cascadoriile, ceea ce i-a provocat răni în timpul filmărilor, în special una cauzată de o muşcătură de leu.

"Lumea a pierdut unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a cunoscut vreodată", a declarat miercuri fiica sa, Kirsten Ely, pe reţelele sociale.

Ron Ely s-a stins din viață pe 29 septembrie, în Santa Barbara, California, SUA.

După încheierea celor două sezoane ale serialului "Tarzan", Ron Ely a continuat să joace, în principal în producţii de televiziune, în anii 1990.

As a boy, I used to love watching Ron Ely as Tarzan for the adventures. Yes, for the adventures. Honestly pic.twitter.com/xUCA5jAHPu