Doliu la Hollywood. A murit un actor cu apariții în sute de filme

Actorul Bill Cobbs, care a avut aproape 200 de roluri într-o carieră de cinci decenii, inclusiv în "The Bodyguard" şi "Night at the Museum", a murit la vârsta de 90 de ani.

El a murit "liniştit" în noaptea de marţi spre miercuri la domiciliul său din Riverside, California, a confirmat fratele său Thomas G. Cobbs.

Fratele lui Cobbs şi-a amintit de el ca fiind "un partener iubit, frate mai mare, unchi, părinte surogat, naş şi prieten".

"Bill şi-a sărbătorit recent şi fericit cea de-a 90-a aniversare înconjurat de cei dragi şi preţuiţi", a scris el. "Ca familie, suntem mângâiaţi ştiind că Bill şi-a găsit pacea şi odihna veşnică alături de Tatăl său ceresc. Vă cerem rugăciunile şi încurajarea în această perioadă".

Originar din Cleveland, Cobbs a apărut în filme precum "The Hudsucker Proxy" al fraţilor Coen, ca impresar al lui Whitney Houston în "The Bodyguard", drama "The Color of Money" a lui Martin Scorsese din 1986, "Demolition Man", antrenorul din "Air Bud" şi paznicul din "Night at the Museum". Şi-a făcut prima apariţie pe marele ecran într-un rol efemer în filmul "The Taking of Pelham One Two Three" din 1974.

În 2020, a câştigat un Daytime Emmy pentru rolul domnului Hendrickson din "Dino Dana", un show educaţional canadian pentru copii.

Cobbs a apărut în seriale TV precum "The Sopranos", "The West Wing", "The Equalizer", "Six Feet Under", "Sesame Street" şi "Good Times".

