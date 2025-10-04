Actorul care l-a interpretat pe Tano Cariddi în celebrul serial "Caracatiţa" a încetat din viaţă. Remo Girone avea 76 de ani

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 09:22
Actorul care l-a interpretat pe Tano Cariddi în celebrul serial "Caracatiţa" a încetat din viaţă. Remo Girone avea 76 de ani
Tano Cariddi, personaul interpretat de Remo Girone, din celebra serie TV „Caracatiţa” FOTO Captură video Youtube/La Voce dell\'Isola

Remo Girone, memorabilul mafiot Tano Cariddi din celebra serie TV Rai „La Piovra/ Caracatiţa”, care s-a bucurat de un enorm succes internaţional, a murit vineri la domiciliul său din Monte Carlo. Avea 76 de ani, scrie presa italiană.

Vestea a fost dată de Sorrisi e canzoni tv online. Actorul a decedat subit la domiciliul său din Monaco, unde locuia împreună cu soţia sa, Victoria Zinny.

Născut la Asmara, Eritreea, la 1 decembrie 1948, într-o familie de emigranţi italieni, Girone a dat dovadă de vocaţie pentru actorie încă de la o vârstă fragedă. La 13 ani, s-a mutat la Roma, unde a abandonat studiile de economie pentru a absolvi Academia Naţională de Arte Dramatice "Silvio d'Amico". Teatrul, chiar înaintea cinematografiei şi televiziunii, i-a adus primele mari satisfacţii. A lucrat cu regizori precum Luca Ronconi, Orazio Costa şi Peter Stein, obţinând o largă recunoaştere internaţională, precum premiul câştigat la Festivalul de Teatru de la Edinburgh în 1996 cu piesa "Unchiul Vania" de Cehov.

Actor cu carismă, un chip de neuitat şi o voce profundă, uşor de recunoscut, moartea sa marchează pierderea uneia dintre cele mai emblematice figuri ale televiziunii şi cinematografiei italiene, dar mai ales a unui artist care a ştiut să îmbine popularitatea cu profunzimea interpretativă.

Consacrarea sa definitivă în rândul publicului larg a venit în 1987, când şi-a împrumutat chipul, vocea şi privirea rece personajului Gaetano „Tano” Cariddi, contabilul corupt şi nemilos din „La Piovra”, serialul televiziunii Rai regizat de Luigi Perelli, un simbol al coluziunii dintre mafie şi finanţe. Un personaj destinat să rămână în istoria televiziunii, capabil să-l transforme într-o emblemă de neşters pentru generaţii de telespectatori.

În cinema, Girone a alternat cu uşurinţă între producţii italiene şi internaţionale, colaborând cu regizori precum Marco Bellocchio ("Il gabbiano"), Ettore Scola ("Il viaggio di Capitan Fracassa"), Peter Greenaway, Tom Tykwer şi Krzysztof Zanussi. În ultimii ani, l-a interpretat pe Enzo Ferrari în "Le Mans '66 - La grande sfida" alături de Christian Bale şi Matt Damon şi a apărut în "The Equalizer 3" al lui Antoine Fuqua, alături de Denzel Washington. Televiziunea a continuat să îi ofere roluri importante: de la "Il Grande Torino" la "Diritto di difesa", până la recentele seriale "Vostro Onore" şi "Everybody Loves Diamonds".

Un om rezervat, care nu a exagerat niciodată, Girone şi-a trăit întotdeauna succesul cu discreţie, împărtăşind viaţa şi adesea scena cu soţia sa argentiniană Victoria, cu care era căsătorit din 1982. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii, inclusiv premiul pentru întreaga carieră la Premi Flaiano în 2021.

