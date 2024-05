Actorul Johnny Wactor, cunoscut pentru rolul din „General Hospital”, a fost împușcat mortal în Los Angeles, în timp ce încerca să oprească un jaf.

Atacul armat a avut loc sâmbătă, în jurul orei 03:00 dimineața, la colțul dintre Bulevardul West Pico și Strada South Hope din centrul orașului Los Angeles. Deocamdată nu au fost efectuate arestări.

Mama actorului a povestit că Wactor tocmai ieșea dintr-un bar când a văzut trei indivizi lângă mașina sa. Inițial, el a crezut că autoturismul îi este ridicat pentru că era parcat în stradă, scrie Sky News.

Din primele date, se pare că hoții voiau să fure un convertizor catalitic din mașina actorului.

Unul dintre cei trei indivizi a deschis focul asupra actorului și apoi aceștia au fugit. Wactor a suferit răni grave și, mai târziu, a fost declarat decedat, în spital.

JUST IN: 'General Hospital' actor Johnny Wactor shot dead in downtown Los Angeles during an alleged car robbery.

According to his mother Scarlett, her son didn't try to stop them but they shot and killed him anyway.

Wactor was reportedly with a coworker when they saw three men… pic.twitter.com/FaZAbTCCoQ