”Actorul” palestinian care a jucat zeci de roluri în videoclipurile de propagandă ale Hamas VIDEO

Canalul german de știri Welt24 a făcut un reportaj despre ”actorul” palestinian Saleh Al-Jafarawi, cunoscut pentru videoclipurile sale de propagandă pro Hamas.

În timpul lunii de la începutul războiului, acesta a reușit să joace în zeci de videoclipuri de propagandă, jucând un număr mare de roluri.

Bărbat rănit, rudă a victimelor, blogger, jurnalist, medic, salvator – acestea sunt doar câteva dintre rolurile în care Al-Jafarawi a fost văzut încă de la începutul ostilităților dintre Israel și militanții palestinieni.

Jurnaliştii germani l-au numit pe Al-Jafarawi un amator, dar au remarcat că în timpul lunii războiului a atins o mare popularitate. Hamas îl folosește în scopuri propagandistice pentru a promova tema „numărului mare de victime civile în Fâșia Gaza ca urmare a loviturilor armatei israeliene”.

Anterior, militanții Hamas s-au făcut de rușine cu un alt fals, simulând fără succes un atac cu fosfor asupra unei școli din Gaza. În filmările vehiculate pe paginile publice palestiniene, se observă clar că „bombardamentul” nu se efectuează cu obuze, ci mai degrabă se aruncă de pe acoperiș saci cu o substanță fumigenă. Producția a fost ridiculizată pe internet, dar au fost și cei care i-au crezut pe militanți.

🧵🤡 Hamas just like the Russians exploits the "rednecks". What roles are played, propaganda is needed.

The German news channel Welt24 collected photos and videos of the "most popular" Palestinian actor Saleh Al-Jafaravi, who appears in various roles in Hamas videos pic.twitter.com/RVN8IMmMUE