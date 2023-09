Actorul care i-a dat viață lui Dumbledore din seria Harry Potter a murit la 82 de ani. Anunțul familiei

Actorul Michael Gambon, cunoscut pentru interpretarea personajul Albus Dumbledore, directoruli Școlii Hogwarts, din seria Harry Potter s-a stins din viață la 82 de ani.

În anunțul făcut de familia artistului, dat publicității de impresarul acestuia, se arată că actorul a murit marți din cauza pneumoniei.

”Suntem devastați să anunțăm pierderea lui Sir Michael Gambon. Iubit soț și tată, Michael a murit liniștit în spital, cu soția sa Anne și fiul Fergus la patul lui", a spus familia sa, arată AP.

Potrivit sursei citate, indiferent de rolul pe care l-a asumat într-o carieră care a durat mai bine de cinci decenii, Gambon a fost întotdeauna recunoscut imediat după tonurile profunde și aparte ale timbrului său vocal. El a fost ales pentru rolul mult iubitului Dumbledore după moartea predecesorului său, Richard Harris, în 2002.

