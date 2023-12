A murit unul dintre cei mai mari comedianți din istoria filmului

Scenaristul şi producătorul Norman Lear, care a revoluţionat comedia americană cu seriale îndrăzneţe şi extrem de populare la începutul anilor '70, precum "All in the Family" şi "Sanford and Son", a murit marţi, a confirmat Variety. El avea 101 ani.

Lear s-a impus ca un scriitor de comedie de top şi a obţinut o nominalizare la Oscar în 1968 pentru scenariul filmului "Divorce American Style". El a creat un nou sitcom, bazat pe un popular show britanic, despre un muncitor conservator, cu o atitudine intolerantă şi deschisă, şi despre familia sa conflictuală din Queens. "All in the Family" a devenit un succes imediat, aparent cu telespectatori de toate convingerile politice.

Producţiile lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale şi sociale serioase ale vremii - rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam - prin introducerea de noi idei în formula standard a comediei. Niciun subiect nu era tabu: două episoade din 1977 din "All in the Family" se învârteau în jurul tentativei de viol a soţiei personajului principal Archie Bunker, Edith.

"All in the Family" a dat naştere la nu mai puţin de şase spin-off-uri. "Family" a fost, de asemenea, onorată cu patru premii Emmy în 1971-73 şi un premiu Peabody 1977 pentru Lear, "pentru că ne-a oferit comedie cu o conştiinţă socială". A primit un al doilea Peabody în 2016 pentru realizările din cariera sa.

Unele dintre celelalte creaţii ale lui Lear au fost. "One Day at a Time" (1975-84) a avut ca protagonistă o mamă singură cu două fete tinere, un concept nou pentru un sitcom. În mod similar, "Diff'rent Strokes" (1978-86) a urmărit dificultăţile de creştere a doi copii de culoare adoptaţi de un om de afaceri alb şi bogat.

Ads

Alte seriale dezvoltate de Lear au fost meta înainte ca acest termen să existe vreodată. "Mary Hartman, Mary Hartman" (1976-77) a ironizat dramele contorsionate ale telenovelelor; deşi serialul nu a reuşit să obţină un loc în reţea, a devenit o piesă de teatru de excepţie îndrăgită în sindicat. "Hartman" a avut propriul său spin-off, "Fernwood 2 Night", un talk-show parodie care se desfăşura într-un orăşel din Ohio; mai târziu, a fost reproiectat sub numele de "America 2-Night", cu decorul mutat în Los Angeles.

Lear a susţinut întotdeauna că formula de bază pentru comediile sale se reduce întotdeauna la esenţial: "Să-i faci să râdă".

Printre realizările lui Lear pe marele ecran se numără scenariile pentru "Come Blow Your Horn" (1963); "The Night They Raided Minsky's" (1968); "The Thief Who Came to Dinner" (1971); "Stand By Me" (1986) şi "The Princess Bride" (1987), ambele regizate de fostul coleg de scenă din "All in the Family" Rob Reiner; şi "Fried Green Tomatoes" (1991). A scris şi regizat comedia acidă din 1971 despre industria tutunului "Cold Turkey".