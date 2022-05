Momente grele pentru actorul Valentin Uritescu. Declarațiile soției despre starea sa de sănătate

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Valentin Uritescu ar fi fost internat în stare gravă, soția actorului a făcut declarații despre sănătatea actorului.

Valeria Uritescu a declarat că soțul ei este internat într-un centru de îngrijire modern, de mai multă vreme, din cauza bolii Parkinson de care suferă de la vârsta de 33 de ani.

În urmă cu câteva ore, însă, actorului i s-a făcut rău și a fost internat într-un spital privat, a declarat pentru Fanatik soția sa.

”Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva.

Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a declarat pentru FANATIK, soția lui Valentin Uritescu, Valeria Uritescu.

