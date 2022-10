Angela Lansbury a murit la 96 de ani. S-a stins în somn înainte de ziua de naștere

Angela Lansbury, vedeta din serialul poliţist american "Murder She Wrote", a murit la vârsta de 96 de ani, anunţă BBC.

Lansbury a avut o carieră de opt decenii, în film, teatru şi televiziune.

Născută în 1925, ea a fost una dintre ultimele staruri ale Epocii de Aur a cinematografiei de la Hollywood.

Dame Angela a murit în somn cu doar cinci zile înainte de a împlini 97 de ani, potrivit unui comunicat al familiei.

Angela Lansbury a fost de trei ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile din filmele ”Lumina de gaz/ Gaslight”, ”Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi ”Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”, şi a fost recompensată cu un Oscar onorific în 2014. De asemenea, cunoscuta actriţă a câştigat şase Globuri de Aur şi a primit 15 nominalizări la premiile Primetime Emmy.

