Cine sunt actorii care divorțează după o căsnicie de 20 de ani

Sacha Baron Cohen şi Isla Fisher au anunţat că divorţează după două decenii împreună, scrie BBC.

Într-o postare pe reţelele de socializare în care au anunţat despărţirea, actorii au spus că au depus împreună cererea de încetare a căsătoriei lor anul trecut.

Cei doi, care au trei copii, s-au cunoscut în 2001 şi s-au logodit în 2004.

Făcând anunţul cu o fotografie în care sunt îmbrăcaţi în echipament de tenis, ei au scris: "După un lung meci de tenis care a durat peste 20 de ani, în sfârşit ne punem jos rachetele".

În postarea, publicată vineri pe poveştile Instagram ale lui Baron Cohen şi Fisher, ei au scris: "Nu am mai văzut niciodată o astfel de poveste: Am acordat întotdeauna prioritate vieţii noastre private şi am lucrat în linişte la această schimbare. Împărtăşim pentru totdeauna devotamentul şi dragostea noastră pentru copiii noştri. Apreciem sincer faptul că respectaţi dorinţa familiei noastre de intimitate".

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere din Sydney, Australia. Mai târziu, Baron Cohen a povestit în The New York Times despre prima lor întâlnire, spunând că Fisher a fost "amuzantă".

"Eram la o petrecere foarte pretenţioasă, iar eu şi ea ne-am legat prin faptul că îi luam peste picior pe ceilalţi oameni de la petrecere. Mi-am dat seama imediat. Nu ştiu dacă şi ea a ştiut".

Baron Cohen a devenit celebru în anii 1990 cu personajul său Ali G, celebrul gangster care a devenit o vedetă de comedie.

De asemenea, a jucat rolul lui Borat, un jurnalist din Kazahstan, şi a interpretat rolul flamboaiantului creator de modă austriac Bruno.

Fisher a jucat rolul lui Shannon Reed în serialul australian de lungă durată "Home and Away", înainte de a trece pe marele ecran.

Rolul ei de debut a fost în "Wedding Crashers" în 2005 şi a jucat, de asemenea, în "Confessions of a Shopaholic". De asemenea, i-a fost publicată o serie de cărţi pentru copii.