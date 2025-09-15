Victor Rebengiuc a spus adio teatrului, după 70 de ani de carieră. "Nu mai joc. Am îmbătrânit. Îmi ajunge. Nu mai pot"

Victor Rebengiuc a decis, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André din spectacolul „Tatăl”, care s-a jucat la Teatrul „Bulandra”. Luni, 15 septembrie, actorul a făcut un anunț și mai șocant: "M-am retras din cariera mea de teatru".

„Adio, Andre!”, a scris actorul, vineri, 12 septembrie, pe Facebook, dar nimeni nu se aștepta la ce avea să vină doar câteva zile mai târziu.

„Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său. Model pentru generații întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire, cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume. Vă mulțumim, domnule Victor Rebengiuc, pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl” va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, a transmis Teatrul „Bulandra” pe Facebook.

„Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă, Raluca Aprodu adaptându-l pentru scenă.

Textul a fost laureat în 2014 al Premiului Molière pentru Cea mai bună piesă și nominalizat în 2016 la premiile Tony și Olivier.

Anunțul retragerii

După o carieră de 70 de ani, Victor Rebengiuc a dezvăluit luni, 15 septembrie, pentru Libertatea că a decis să pună punct meseriei care i-a adus atâtea satisfacții.

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a declarat Rebengiuc pentru sursa citată.

Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, este un actor român cu o contribuție importantă la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești. A absolvit UNATC "I. L. Caragiale" București în 1956, clasa prof. Aura Buzescu și Beate Fredanov. Este membru al trupei Teatrului Bulandra București din 1957. Joacă însă și în spectacolele altor teatre cum ar fi: Teatrul Național București, Teatrul Mic, Teatrul Național din Cluj-Napoca sau Teatrul Arca, scrie cinemagia.ro.

A fost rector al UNATC "I. L. Caragiale" București în perioada 1990-1996. A fost director al Teatrului Bulandra între anii 1996-1998. Performanțele sale artistice sunt legate și de importante roluri în teatrul de televiziune și în Teatrul Radiofonic Național.

