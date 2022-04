A murit Estelle Harris, actrița care a interpretat-o ​​pe mama lui George Costanza în Seinfeld

Actrița Estelle Harris, care a interpretat-o ​​pe mama lui George Costanza în Seinfeld și care a dat vocea doamnei Potato Head din filmul de animație Toy Story, a murit la vârsta de 93 de ani. Fiul său, Glen Harris, a făcut anunțul.

Estelle Harris a murit sâmbătă, "din cauze naturale", cu doar câteva săptămâni înainte de împlinirea vârstei de 94 de ani, scrie Daily Mail.

A fost cunoscută în special pentru rolul din Seinfeld și a apărut în alte francize mari precum The Suite Life of Zach and Cody și Toy Story 2, 3 și 4.

Actrița și-a început cariera de divertisment în 1977, la New York, în timp ce își creștea cei trei copii.

"Cu cel mai mare regret şi tristeţe vă anunţ că Estelle Harris a murit în această seară, la 6:25 p.m.", a dezvăluit Glen pentru Deadline, menţionând că a fost alături de mama sa înainte să moară.

"Bunătatea, pasiunea, sensibilitatea, umorul, empatia și dragostea ei au fost practic de neegalat și tuturor celor care au cunoscut-o le va fi teribil de dor de ea", a mai spus Glen Harris.

Ads