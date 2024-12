Sfârșit tragic pentru o actriță din Rusia. Tânăra a fost luată de valuri în timp ce făcea yoga FOTO/VIDEO

Stârșit tragic pentru o actriță din Rusia. Tânăra în vârstă de 24 de ani a murit în timp ce făcea yoga pe o stâncă din apropierea țărmului. Ea a fost trasă de un val uriaș direct în mare.

Kamilla Belyatskaya era în concediu, în Thailanda, alături de iubitul ei și a fost surprinsă de valul uriaș chiar sub ochii lui, potrivit observatornews.ro.

Imagini șocante cu actrița rusoaică au apărut pe rețelele de socializare. În clip se poate observa cum în timpul unei sesiuni de yoga Belyatskaya este luată de un val și aruncată direct în mare.

