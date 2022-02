A murit Anca Verești. Actrița avea 89 de ani. "Un om discret, de-o modestie copleșitoare"

Actrița Anca Verești, prima soție a lui Victor Rebengiuc, a murit marți, 8 februarie, la vârsta de 89 de ani.

“Era o personalitate puternică ce ascundea un om sensibil. Un om discret, de-o modestie copleșitoare, un activ susținător al Campaniei Artiștii pentru artiști, în fiecare an donând celor aflați în nevoie”, au transmis reprezentanții UNITER.

Din 1956 până în 1989, actrița a jucat pe scena Teatrului Bulandra București. Dintre cele mai importante apariții pe scena Teatrului Bulandra amintim: Irma în „Nebuna din Chaillot” de Jean Giraundoux, Viola în „A douăsprezecea noapte” de W. Shakespeare, Natașa în „Război și pace”, după Lev Tolstoi.

Alte spectacole în care a jucat: „Soțul ideal” de Oscar Wilde, „Mamouret” de Jean Sarment, „Casa Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca, „Viraj periculos” de I.B.Prinstley.

Într-un interviu acordat Adevărul, actorul spunea că Anca Verești a fost prima sa dragoste.

“Anca Vereşti era colega mea din anul I de Institut, o fată extraordinar de frumoasă, cu reale calităţi pentru teatru. A fost prima mea dragoste, amândoi eram foarte tineri atunci. La început a fost un amor platonic, după care ne-am căsătorit. Mi-aduc aminte cu plăcere de perioada în care am fost împreună. În toamna lui ’56, am dat amândoi concurs la Bulandra, am intrat şi am fost colegi. Am şi jucat împreună în „Nebuna din Chaillot“, în „Un strugure în soare“, în „Soţul ideal“, în „Căsuţa de la marginea oraşului“. Ce să spun? Am iubit, am suferit, m-am despărţit. Căsătoria noastră a durat din ’60 până în ’65, când am divorţat”, a declarat el.

