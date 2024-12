Actrița Elvira Deatcu a trăit clipe de coșmar: „Am avut niște cumpene majore”

Elvira Deatcu este căsătorită de 25 de ani cu bărbatul de care s-a îndrăgostit încă de când era adolescentă. Dragostea lor a durat în timp și au știut să-și fie aproape în cele mai negre perioade ale vieții.

Elvira Deatcu este o cunoscută actriță română și este căsătorită cu Horea Nicorici, iar cei doi au doi băieți minunați împreună, Luca și Filip. Într-un interviu pentru Viva, actrița a dezvăluit secretul relației cu soțul ei, dar și cum au rezistat împreună chiar în perioada în care au fost la distanță.

„Distanța poate fi și benefică, pentru că dorul, absența persoanei iubite te face s-o idealizezi. Ne-am scris mult, am suferit mult și am călătorit cu trenul. Mai în glumă, mai în serios, spunem că relația noastră s-a desfășurat mai mult pe peronul unei gări”.

În același interviu, Elvira Deatcu a dezvăluit că a trecut prin perioade dificile în viața ei, însă a reușit să rezolve aceste probleme cu ajutorul soțului. „Am avut niște cumpene majore, pe care nu-mi doresc să le evoc, peste care am trecut un pic mai ușor, avându-ne unul pe celălalt”, a spus actrița.

Deși e persoană publică, Elvira Detacu și-a ținut familia la distanță, iar partenerul ei de viață nu este fan al ieșirilor publice, așa că o susține de acasă, în cele mai multe cazuri, iar actrița apare singură în public.

„Horea, soţul meu mă susţine şi nu apare niciodată în public. El a absolvit la Cluj Facultatea de Geologie şi Geografie, deci nu are legătură cu arta, dar are o mare admiraţie pentru ceea ce fac”, spunea actrița pentru click.

