Actriță exorcizată pentru a „i se trata depresia”. A fost închisă într-o cameră de un șaman

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 12:24
383 citiri
Agresiune, imagine sugestivă/ FOTO: Pixabay

Actrița chineză Zhao Lusi a declarat că a fost supusă unei exorcizări organizate de agenția sa, ca presupus tratament pentru depresie, potrivit relatării publicate de South China Morning Post.

Artista afirmă că a fost închisă într-o cameră împreună de un șaman care i-ar fi spus în repetate rânduri că este posedată de un spirit malefic.

Acuzațiile făcute de Zhao Lusi au stârnit un val de discuții online în China, centrate pe posibile abuzuri la adresa vedetelor și pe stigmatizarea problemelor de sănătate mintală.

Conform relatărilor, subiectul a declanșat dezbateri publice privind modul în care sunt gestionate astfel de cazuri în industria divertismentului din țară.

Zhao Lusi, cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, s-a făcut remarcată după debutul în emisiunea de varietăți „Mars Intelligence Agency” în 2016 și a devenit un nume de referință printre actori născuți după 1995. Printre rolurile care i-au adus popularitate se numără aparițiile din serialele „The Romance of Tiger and Rose” și „Hidden Love”.

Potrivit informațiilor publicate, tânăra, în vârstă de 26 de ani, a întrerupt activitatea publică după ce, în decembrie anul trecut, a fost diagnosticată cu depresie.

Suspendarea contractelor și a proiectelor artistice a urmat stării sale de sănătate, iar acum relatările despre episodul exorcizării au readus în atenție viața privată și condiția profesională a actriței.

