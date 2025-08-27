Cea mai bogată actriță de la Hollywood: cine e femeia care a devenit miliardară, deși nu mai are filme de succes din anii ’80

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:58
Jami Gertz in The Lost Boys (1987) FOTO: X/ @santinimaurizi4

Jami Gertz a intrat în industria filmului încă din copilărie, iar la doar 21 de ani, în 1987, se bucura deja de celebritate la Hollywood, odată cu rolurile din producții de succes, printre care Less Than Zero, unde a jucat alături de Robert Downey Jr. și Andrew McCarthy.

În 1989, actrița s-a căsătorit cu Tony Ressler, pe atunci angajat la compania Drexel Burnham Lambert Inc., care însă și-a închis porțile un an mai târziu. În timp ce Gertz și-a continuat cariera pe platourile de filmare, ultimul proiect de mare amploare în care a fost distribuită fiind Twister (1996), soțul ei s-a orientat către lumea afacerilor, unde a cunoscut un succes remarcabil.

Astăzi, potrivit unor estimări, averea lui Tony Ressler se ridică la 14,2 miliarde de dolari, iar jumătate din această sumă îi revine lui Jami Gertz, lucru care o plasează în topul celor mai bogate actrițe din lume.

Deși este miliardară, vedeta preferă discreția, fiind surprinsă rar în public, de obicei în momente relaxate, îmbrăcată casual, la cinele din clubul exclusivist San Vicente Bungalows sau în alte locații private.

