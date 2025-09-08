Tânăr din Alba, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu

Un tânăr de 19 ani, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani, a fost trimis în arest la domiciliu de către Judecătoria Alba Iulia, ca urmare a propunerii formulate de procurorul de caz.

Conform unui comunicat transmis luni, 8 septembrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat, aflat în stare de reţinere pe o durată de 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor.

Ulterior, urmare a propunerii formulate de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpat pe o durată de 30 de zile.

Potrivit comunicatului, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, "în cursul zilei de 04 august 2025, în timp ce se aflau la domiciliul său din municipiul Alba Iulia, inculpatul (în vârstă de 19 ani) a întreținut raporturi sexuale cu o persoană vătămată minoră, în vârstă de 12 ani.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestului la domiciliu sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se mai arată în comunicat.

Ads