Un fost redactor-șef al publicației Vice, acuzat de o colegă că a violat-o. Acesta susține că erau într-o relație

Un scandal legat de un presupus viol a fost declanșat ca urmare a decernării premiilor Superscrieri. Jurnalista Adina Florea susține că a fost violată de fostul redactor-șef al Vice, Răzvan Băltărețu, în urmă cu aproape 10 ani. Acesta a fost prezent luni seară la eveniment pentru a ridica un premiu onorific. Publicația PressOne și Fundația Friends for Friends au venit cu precizări în urma scandalului declanșat.

PressOne a anunțat marți, 21 mai, că își încheie colaborarea cu Răzvan Băltărețu, după acuzația de viol lansată de Adina Florea. Redacția PressOne arată că ”integritatea, respectul și siguranța sunt valori fundamentale. Considerăm că astfel de comportamente nu-și au locul în presă și în nicio altă parte a societății”.

Comunicatul integral:

”În urma recentelor acuzații apărute în spațiul public cu privire la jurnalistul Răzvan Băltărețu, care și-a pus semnătura pe mai multe materiale publicate în PressOne în ultimele luni, redacția PressOne face următoarele precizări:

1. Colaborarea noastră cu Răzvan Băltărețu se încheie aici.

2. Condamnăm cu tărie orice formă de violență sau abuz. Susținem fără echivoc victimele acestor acte și ne exprimăm solidaritatea cu toate femeile care au trecut prin astfel de experiențe traumatizante.

3. Pentru redacția PressOne, integritatea, respectul și siguranța sunt valori fundamentale. Considerăm că astfel de comportamente nu-și au locul în presă și în nicio altă parte a societății”.

Anunțul vine după ce Adina Florea, fostă jurnalistă la Vice și la Libertatea, l-a acuzat pe Răzvan Băltărețu că ar fi violat-o în anul 2015. Jurnalista a anunțat că nu va participa premiile Superscieri după ce premiul pentru onorific pentru întreaga activitate obținut de redacția Vice a fost ridicat de Răzvan Băltărețu.

Răzvan Băltărețu este “omul care în iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniți, s-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu, apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, a scris Adina Florea, pe pagina sa de Facebook.

Contactat de G4Media, Răzvan Băltărețu, fost redactor șef la publicația Vice, neagă acuzația și afirmă că a avut cu Adina Florea o “relație neoficială”.

Fundația Friends for Friends, care organizează premiile Superscrieri unde Răzvan Băltărețu a primit un premiu în numele echipei Vice, a anunțat printr-un comunicat că se solidarizează cu jurnalista Adina Florea.

”Ne solidarizăm cu Adina Florea, care îl acuză pe Răzvan Băltărețu, fost redactor șef VICE România de viol. În lumina acestor acuzații grave, simțim nevoia să adresăm câteva puncte esențiale. În primul rând, dorim să exprimăm clar că astfel de acuzații sunt extrem de serioase și trebuie tratate cu atenția și respectul cuvenit. Victimele trebuie crezute.

În al doilea rând, premiul Superscrieri a fost acordat de juriu pentru VICE România, pe baza meritelor jurnalistice ale echipei, pentru contribuția lor semnificativă la peisajul media românesc. Echipa VICE a demonstrat profesionalism și integritate în munca ei, fapt pentru care a fost recunoscută și apreciată”.

Adina Florea a plecat din România în urmă cu doi ani și a terminat un master în Londra. Întrebată de G4Media de ce nu a depus plângere la acel moment, ea a răspuns:

“Simți că nu o să te creadă nimeni, … eu l-am chemat în casă, până și maică-mea mi-a spus după ce i-am spus câțiva ani mai târziu – da' ce viol e ăsta, când tu îl chemi în casă la tine. Pentru că suntem crescuți într-o asemenea cultură, de asta nu depunem plângere”.

Fosta ziaristă spune că Răzvan Băltărețu îi corectase eseurile pentru admiterea la facultatea de jurnalism și s-a reîntâlnit cu el la petrecerea care s-a organizat după admitere.

“După aia mi-a tot scris, ne-am văzut de câteva ori și atunci devenisem prieteni, eu țineam oarecum la el, adică mă interesa oarecum, dar... am băut, a venit la mine în cameră, am băut, s-a suit peste mine, eu i-am zis “Nu” și el m-a violat și s-a culcat. Nu am depus plângere pentru că habar nu aveam ce să fac, adică nu știu câte fete de 20 de ani sunt în stare să depună plângere la poliție mai ales când sunt violate de un prieten în propria lor casă, nu e ca și cum te violează un străin pe stradă”, a povestit ea, pentru G4Media.

Ea spune că acum este prea târziu, pentru că faptele s-ar fi prescris.

Contactat de G4Media la circa două ore după ce Adina Florea își publicase povestea pe pagina sa de Facebook, Răzvan Băltărețu a spus că nu era la curent cu aceste acuzații și a descris o situație “mult mai amplă, mult mai nuanțată”.

Întrebat de G4Media dacă a violat-o pe Adina Florea, el a răspuns: “Nu”, după care a cerut să revină telefonic după 2-3 minute.

În acest al doilea apel telefonic, Băltărețu a afirmat că a avut o “relație neoficială” cu Adina Florea și a negat existența unui act de viol.

“Noi am avut… nu a fost o relație oficială (…) Am ieșit cu prieteni de-ai ei, cu prieteni de-ai mei” și “într-adevăr am făcut sex de câteva ori la ea în camera de cămin”.

“Am prețuit de fiecare dată consimțământul și dacă ar fi fost așa, “Nu”, foarte… dacă ar fi fost “Nu” expres spus în niciun caz nu aș fi făcut asta”, a spus el.

Potrivit acestuia, prima dată a fost acuzat de viol de Adina Florea “la câteva luni după ce s-a terminat relația neoficială, relație neoficială care s-a terminat undeva prin februarie 2015”.

Răzvan Băltărețu sune că nu a mai discutat cu Adina Florea până în 2017, când eu a devenit editor la Vice.

Atunci, “strict profesional, fără nicio altă încărcătură, i-am propus să fie reporter acolo, am avut o colaborare cel puțin editor-reporter, eu zic onorabilă pe subiecte și pe toate astea timp de un an, doi”, a spus el. Ziaristul a confirmat că a fost contactat de Adina Florea la începutul acestui an, când “m-a acuzat și că eu am adus-o la Vice ca să-mi acopăr treaba asta”.

Și i-am zis că profesional ea a fost și probabil că va mai fi un om bun dacă revine, iar acuzațiile astea am fi putut să le rezolvăm între noi, să înțeleg ce am greșit eu, dacă am greșit, la modul ăsta în care mă acuză, sau a fost altceva. Dar viol nu a fost (…). Ea spune că a dormit în noaptea aia undeva lângă Dâmbovița, nu a fost cazul de așa ceva”, a continuat acesta.

Întrebat dacă băuse în acea seară, el a răspuns: “Da, amândoi am băut”.

Întrebat dacă este posibil să nu mai țină minte exact cum a fost, Răzvan Băltărețu a precizat: “Asta nu, îmi aduc aminte lucrurile astea și în egală măsură îmi aduc aminte că am apreciat-o mereu, nu a fost: băi, reușesc în seara asta și gata, adică nu era prima dată când făceam sex”.

Adina Florea recunoaște că a mai făcut sex de două ori cu Răzvan Bălărețu, după noaptea în care ar fi fost violată.

“După viol, da. La vreo 3-4 săptămâni după am făcut sex din nou, iar apoi încă odată. Nu îl acuz ca acele instanțe au fost viol. Și din nou, dacă mai faci sex cu victima după ce o violezi, înseamnă că nu i-ai făcut nimic? La asta se rezumă situația”.

Întrebat de ce G4Media dacă mai făcuse sex cu Adina Florea înainte de a fi acuzat de viol, Răzvan Băltărețu a răspuns: “Da”.