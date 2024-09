10 ani de pușcărie pe baza unui roman SF?

După 34 de ani de speranțe prăbușite, România a ajuns țara tuturor posibilităților? De ce sute de tineri au murit loviți de gloanțe în Decembrie 1989, astăzi fiind îngropați sub lespezile reci și grele din piatră din Cimitirul Eroilor de lângă Cimitirul Bellu?

Cine își mai aduce aminte de ei, în afara părinților copleșiți de durere? Cine se face vinovat de moartea acestora? Cine sunt adevărații teroriști? Cine a tras în noi în Decembrie 22?

Unde este siguranța românilor, în condițiile în care orice om poate fi reținut și condamnat pe baza unor "declarații mincinoase", fără ca organele de cercetare să se autosesizeze cu privire la cel care minte, dacă este dovedit acest lucru?

Cât de adevărat este că trăim deja în "țara orbilor și a surzilor"?

Manipularea, minciuna, abuzul de orice fel nu pot fi tolerate!

Dar ce facem, când sub presiunea opiniei publice sau a unor interese ce țin de mafia "gulerelor albe", un om nevinovat ajunge sau poate să ajungă în pușcărie?

În lipsa unor probe care să afle adevărul, cine aplică, în România, principiul juridic potrivit căruia "este mai bine să lași nepedepsită o crimă decât să pedepsești un nevinovat"?

În ce țară se mai practică justiția la televizor? În ce țară mai există "profileri" care caută "violatorii", autori de cărți, în rafturile Bibliotecii Naționale, cu pretenția de a intra în mintea unui presupus vinovat?

De ce până acum nu a fost condamnată Sanda Brown, autoarea cărții "O noapte cu păcate", cu un conținut erotic?

Fără să punem sub semnul întrebării imparțialitatea legii, dar și buna credință a reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, cum poate fi probată, în cazul domnului profesor Alfred Bulai, "exercitarea de presiuni psihice, umilire și prin impunerea unei anume conduite privind viața sa sexuală", în afara declarației persoanei vătămate și în absența unor martori?

Aceeași întrebare poate fi formulată cu privire la faptul că "inculpatul ar fi pretins din partea victimei, repetat, prin sugestii sexuale conotative, favoruri de natură sexuală, și anume, să întrețină relații sexuale, în vederea obținerii satisfacției sexuale"?

Deși în social media se vorbește de "mai multe plângeri depuse de studente care au afirmat că au fost hărțuite pe parcursul a aproape 20 de ani, prin prisma poziției domnului profesor Alfred Bulai în mediul universitar", din declarația reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 rezultă că există o singură persoană vătămată, perioada "așa-ziselor fapte" fiind "decembrie 2023 - mai 2024"!

Fără să arunc cu piatra, trebuie să ne aducem aminte că, potrivit art. 285, din Codul de Procedură Penală, "alin. 1, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune și la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată."

Profileri în slujba adevărului?

În acest sens, mediatizarea excesivă, încurajarea unor eventuale denunțuri, dar și romanele scrise de domnul profesor Alfred Bulai, precum romanul "8359", apărut la Editura Paideea, în 2003, în care face vorbire de "lenjerie intimă, un maiou mai larg, de un zâmbet involuntar etc." justifică intenția anchetatorilor, potrivit "Open Sources, să "intre în mintea profesorului" și să afle, astfel, adevărul necesar unei eventuale condamnări?

Dacă profesia de dascăl înseamnă risc, ce mai înseamnă romanul de ficțiune? Să înțelegem că "violatorii" încep să fie căutați în rafturile cu cărți din Biblioteca Națională?

Pedeapsa pentru abuzul sexual este între 2 și 7 ani, potrivit art. 218 sau între 3 și 10 ani, potrivit art. 219 din Noul Cod de Procedură Penală.

Dacă domnul profesor Alfred Bulai se face vinovat de abuz sexual, cu siguranță va răspunde în fața legii, dar ce facem dacă se va dovedi că acuzațiile au fost formulate cu rea credință, în scopul distrugerii morale și profesionale a acestuia?

Erorile judiciare obligă la reflecții, așa cum obligă să nu uităm niciodată "prezumția de nevinovăție"!

Condamnări fără să fie aflată niciodată victima există, așa cum există și Marcel Țundrea, închis 12 ani pentru o crimă deosebit de gravă, deși era nevinovat!

În 1993, Marcel Țundrea a fost condamnat de Tribunalul Gorj la 25 de ani de închisoare, pentru viol și omor asupra unei fetițe de 14 ani!

Surprinzător, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a menținut sentința.

Potrivit "Open Sources", Marcel Țundrea a fost condamnat pe baza unor probe dovedite îndoielnice, precum: probe biologice, reviste cu conținut sexual etc. "A doua zi, de la locuința mamei lui Țundrea au fost ridicate mai multe haine pătate cu sânge care, s-a stabilit ulterior, aparținea grupei de sânge AB IV și, respectiv, A II. Tot A II erau și urmele biologice lăsate de cel care violase victima și, pentru că Țundrea avea aceeași grupă de sânge, s-a stabilit că el e vinovatul. Deși „cea mai mare parte din populația României (43%) are grupa de sânge A II”, subliniau procurorii Parchetului General, peste ani", potrivit libertatea.ro!

Cu ocazia perchezițiilor efectuate în casa lui Marcel Țundrea, au fost aflate "reviste cu conținut sexual", judecătorii care l-au condamnat apreciind că "aceste reviste erau dovada unui ‘comportament sexual deviant, care se înscria în potențialitatea infractorului de a comite violul și omorul’ "!

În condițiile în care revistele amintite au contribuit ca material probator "la condamnarea lui Marcel Țundrea și la comiterea celei mai mari "erori judiciare" după 1989, nu cumva se repetă aceeași schemă și în cazul domnului profesor Alfred Bulai, acuzat că a scris "romanul "8359", apărut la Editura Paideea, cu un conținut sexual?

Ce mai înseamnă adevărul în România?

Deși Marcel Țundrea a susținut tot timpul că, în ziua crimei, el plecase din Pojogeni spre Târgu Jiu cu trenul de la ora 10:25. La acel moment, fata fiind încă în viață, fapt confirmat de 5 martori, organele de cercetare penală au ignorat din motive greu de înțeles alibiul existent și nu au dispus niciodată audierea martorilor existenți!

Cine știe că Marcel Țundrea, condamnat nevinovat, a făcut din pușcărie, timp de 12 ani, 24 de cereri de revizuire a dosarului său, dar toate i-au fost respinse, până în 2004?

Întâmplător sau nu, întâlnim și oameni de bună credință!

În 2004, un procuror a cerut „expertiza genetică a probelor recoltate de la victimă. A fost stabilit astfel profilul biologic al celui care a violat-o pe fata de 14 ani şi s-a constatat că nu este ADN-ul lui Țundrea “!

Destinul lui Marcel Țundrea a fost distrus, acesta fiind executat public în repetate rânduri!

Eliberat după 12 ani de puşcărie, Marcel Țundrea s-a stins din viaţă la scurt timp!

Aşa cum am mai precizat, cum poate fi explicat faptul că deşi Marcel Țundrea a cerut daune morale 1 milion de dolari, familia acestuia a primit prin Decizia 3824/18.11.2009 a ÎCCJ, 5000 euro, apreciaţi drept „o reparaţie morală corespunzătoare“?

Ce înseamnă circa 462 euro pentru 1 an de puşcărie în care Marcel Țundrea, nevinovat, a îndurat umilinţe şi un chin de neimaginat?

Urmărirea penală obligă la confidenţialitate!

Cum este posibilă „scurgerea de informaţii“ dintr-un dosar penal, în condiţiile în care urmărirea este în desfăşurare?

Să fie "supraexpunerea mediatică" o strategie de imagine pentru unele instituţii ale statului sau petarde şi fumigene lansate cu scopul de a muta atenţia românilor de la problemele reale?

Ce înseamnă nevinovat în România?

Constituția României din decembrie 1991, consacră regula prezumției de nevinovăție, potrivit art. 23 pct. 11: „până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată.”

În jurisprudența internațională, prezumția de nevinovăție este reglementată expres, potrivit juridice.ro, și în art. 66 al Statutului Curții Penale Internaționale de la Roma, potrivit căruia “orice persoană va fi considerată nevinovată până ce vinovăția sa va fi stabilită în fața Curții, în concordanță cu legea aplicabilă.”

Prezumția de nevinovăție, potrivit juridice.ro, realizează o importantă funcție de evitare a erorilor judiciare, de garantare a justei soluționări a cauzelor și de menținere a prestigiului justiției.

În cazul domnului profesor Alfred Bulai cum a fost aplicată "protecția" prevăzută de lege și cum este "garantată justa soluționare a cauzei"?

Nu cumva mediatizarea este deja un mod de "protecție" sau accelerarea inducerii convingerii că domnul profesor Alfred Bulai este deja vinovat de presupusele fapte pentru care a fost acuzat?

Cine dorește reînvierea "Tribunalului poporului" la televizor?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

