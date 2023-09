Acuzații grave aduse lui Elon Musk. Miliardarul a fi oprit rețeaua de internet Starlink înaintea unui atac ucrainean cu drone

Antreprenorul american Elon Musk a fi oprit în secret, anul trecut, sistemul de sateliți Starlink de lângă coasta Crimeei, pentru a preveni un atac al ucrainenilor asupra Marinei Ruse.

Informațiile apar într-o nouă biografie a lui Musk scrisă de Walter Isaacson, relatează CNN.

Ucraina plănuia să atace flota rusă folosind drone subacvatice. Dronele încărcate cu explozibili se apropiaseră deja de țintă, dar și-au pierdut brusc contactul și s-au aruncat inofensiv pe țărm.

Potrivit biografiei, decizia lui Musk de a închide rețeaua de internet Starlink a fost motivată de temerile sale că Putin ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare ca răspuns la un atac asupra flotei ruse din Crimeea.

Această teamă a miliardarului a fost întărită de „conversațiile sale cu oficiali de rang înalt din Federația Rusă”.

După acest episod, reprezentanții administrației prezidențiale americane l-au contactat pe omul de afaceri și și-au exprimat îngrijorarea. În plus, viceprim-ministrul Ucrainei Mihail Fedorov i-a scris lui Musk, cerându-i să restabilească contactul.

Musk însuși s-a întrebat „cum a ajuns în acest război” și a declarat că Starlink „nu a fost destinat să participe la războaie”.

Anterior, presa americană a aflat că Musk a vorbit cu Putin după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În plus, s-a relata că armata rusă a încercat să blocheze Starlink în Ucraina, dar eforturile lor au fost în zadar.

