Acuze grave după Rapid - Sepsi: “Pe unde ne prinde ne toacă“

Căpitanul echipei Sepsi, Roland Niczuly, a declarat, după meciul cu Rapid, scor 0-0, că formaţia sa a fost victima unei vicieri de rezultat.

“Chiar dacă Rapidul a avut foarte multe ocazii, e viciere de rezultat! Am fost în spatele arbitrului când s-a verificat golul, e gol valabil 100%. Dacă puneam doi portari în poartă, tot n-aveau nicio şansă. Safranko s-a demarcat, dar în momentul pendulării portarul advers a avut vizibilitate foarte clară. Arbitrul ne-a explicat că portarul nu a văzut în niciun moment mingea. Eu nu am văzut aşa pe monitor. Ne pare rău. N-am făcut un meci foarte bun, dar eu cred că e viciere de rezultat. Nu mereu câştigă echipa care are mai multe ocazii, uneori se răzbună, iar asta trebuia să se întâmple şi în această seară. Rapid a demonstrat în această seară, cu aportul publicului, că e o echipă mare. Dar, din păcate, aşa e la noi, suntem obişnuiţi. Sunt curios ce se întâmpla daca dădea Rapid gol aşa, dacă era anulat sau nu. Din păcate, nu ne rămâne decât să muncim în continuare", a spus Niczuly, potrivit Digi Sport.

Şi Marius Ştefănescu este de părere că Sepsi trebuia să câştige. “Nu ştiu cum s-a judecat, ne-a zis că Safranko a influenţat faza. Eu cred că Horaţiu a văzut, dar nu mai avea ce să facă.. Nu mai am ce să zic. A fost decizia arbitrului, a lui Horia Mladinovici. Pe unde ne prinde Horia, ne toacă. Am intrat mai bine în repriza a doua şi meritam să câştigăm. Ne doream să începem acest sezon cu dreptul adică cu trei puncte, dar este bun şi un punct”.

Echipa Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Sepsi OSK, în prima etapă a Superligii. Meciul a fost arbitrat de Sebastian Colţescu. În camera VAR au fost Horia Mladonovici şi Bogdan Gheorghe.

Ads