Ada Galeș, detalii despre diagnosticul de cancer la 34 de ani: „O să fiu bine!”

La doar 34 de ani, actrița Ada Galeș a împărtășit publicului o veste dureroasă: a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii. Dezvăluirea a fost făcută printr-un mesaj profund și sincer publicat pe rețelele sociale, în care actrița a povestit cu deschidere despre provocările aduse de boală, despre fragilitate, dar și despre parcursul de adaptare și acceptare.

Medicii au descoperit o tumoră în zona palatului bucal, iar de atunci, parcursul medical al Adei Galeș a fost marcat de multiple intervenții chirurgicale.

„Cum am vrut să scriu un jurnal ‘performativ’ despre lăsatul de fumat și n-am mai scris că mai întâi a trebuit să învăț să vorbesc, să gândesc și să tac despre cancer”, a mărturisit actrița.

Până acum, ea a trecut prin trei operații și se pregătește pentru cea de-a patra, programată pe 23 iulie. În prezent, actrița se confruntă cu o comunicare între cavitatea nazală și cea bucală, pe care este nevoită să o acopere zilnic cu pansamente. A vorbit deschis despre durerile fizice, despre impactul emoțional al diagnosticului și despre drumul spre echilibru interior.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul ‘cancer’ e normal”, a transmis ea cu sinceritate și încredere.

Mesajul său a fost primit cu valuri de empatie și susținere din partea comunității online. Cu aceeași onestitate care o caracterizează, Ada a reflectat asupra percepțiilor despre suferință și vulnerabilitate.

„Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng. Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns, și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine, (ce sperie așa tare oamenii — cine sunt, capacitatea asta a mea de detașare prezentă care mă miră și pe mine uneori). Cum vulnerabilitatea înseamnă lacrimi și durere pe care nu ți-e teamă să o lași să se vadă and boy was I wrong. Cancerul nu are intenție. Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe. Se întâmplă. Iar sensul — dacă avem norocul să-l dăm — e al nostru, nu al bolii”, a adăugat actrița.

