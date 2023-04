Un campion olimpic susține că a intrat într-o „spirală autodistructivă”. Ce înseamnă asta

Înotătorul britanic Adam Peaty, triplu campion olimpic, spune că a fost într-o „spirală autodistructivă”, dar speră să iasă din aceasta, relatează BBC.

Sportivul de 28 de ani s-a retras de la Campionatele Marii Britanii la începutul acestei luni, invocând probleme de sănătate mintală.

El nu a fost inclus în lotul Marii Britanii pentru Campionatele Mondiale de Nataţie din iulie.

„Am fost într-o spirală autodistructivă, şi nu mă deranjează să o spun pentru că sunt om”, a spus el pentru Times.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care nu m-am simţit ca mine însumi. Nu m-am mai simţit fericit înotând şi nu m-am simţit fericit în competiţii, care erau cea mai mare dragoste a mea în sport. Mi-am pus mâna deasupra unui buton de autodistrugere pentru că dacă nu obţin rezultatul pe care îl doresc, mă autodistrug", a spus el.

Peaty, care încă intenţionează să concureze la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, a vorbit anterior despre perioadele de depresie şi problemele cu alcoolul, despre care spune că s-au agravat anul trecut, deoarece se lupta cu accidentarea, motivaţia şi ruperea relaţiei sale cu mama fiului său.

De asemenea, a fost diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD).

„A fost o călătorie incredibil de singuratică. Diavolul de pe umărul meu spune „Pierzi din viaţă, nu eşti suficient de bun, ai nevoie de o băutură, nu poţi avea ceea ce îţi doreşti. nu poţi fi fericit. În unele zile te simţi bine şi nu trebuie să răspunzi; în unele zile te simţi îngrozitor, aşa că trebuie să răspunzi şi să treci peste asta”

Peaty a dominat probele de bras timp de aproape un deceniu, apărându-şi cu succes titlul de 100 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.

De-a lungul carierei sale, el a câştigat, de asemenea, opt medalii de aur la Campionatul Mondial, 17 de aur la Campionatele Europene şi patru de aur la Jocurile Commonwealth.

Dar a ratat aurul la proba de 100 m de la Birmingham anul trecut, terminând pe locul patru în spatele lui James Wilby, după ce s-a accidentat la picior în timpul pregătirii.

Deşi recordul său mondial este cu aproape o secundă întreagă mai rapid decât a înotat oricine altcineva vreodată, el spune că urmărirea acelei perfecţiuni a costat.

„Orice persoană sănătoasă ştie că 18 ani făcând acelaşi lucru este o nebunie”, a spus el.

„Încerc să găsesc marje minuscule an de an, încercând să găsesc 0,1%. Dăruirea şi sacrificiul - weekendurile şi tot timpul tău sunt petrecute urmărind acel obiectiv pentru această ocazie de glorie olimpică. Cândva a avut sens, de două ori a fost o întrebare mare şi a fost mai mare data trecută, deoarece acel an suplimentar Covid a fost foarte greu pentru toţi. A treia Olimpiadă? Este foarte bizar că o facem, dar eu sunt încă aici. Singurul motiv pentru care am făcut un pas ănapoi deocamdată este că nu ştiu de ce mai continui, ca să fiu sincer. Nu ştiu de ce mă lupt în continuare. Lucrul pozitiv este că am observat un „de ce” acolo. Caut răspunsul", a subliniat campionul olimpic.