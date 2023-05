Drama rivalului lui David Popovici care se luptă cu depresia și alcoolismul. Ce-i spun vocile pe care le aude în cap

Triplul campion olimpic de înot al Marii Britanii, Adam Peaty, spune că medaliile de aur nu-i vor rezolva problemele, relatează BBC.

Peaty a vorbit anterior despre perioade de depresie şi probleme cu alcoolul, iar recent a declarat că a fost într-o "spirală autodistructivă".

El s-a retras de la Campionatele Britanice din aprilie, invocând probleme de sănătate mintală.

"Un bun prieten de-al meu a spus că o medalie de aur este cel mai rece lucru pe care îl voi purta vreodată", a declarat Peaty pentru BBC Breakfast.

"Este cel mai rece lucru pentru că tu crezi că îţi va rezolva toate problemele. Nu va fi aşa", spune el.

Peaty, care încă intenţionează să concureze la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, a declarat că depresia şi problemele sale cu alcoolul s-au înrăutăţit anul trecut, în timp ce se lupta cu accidentările, motivaţia şi destrămarea relaţiei cu mama fiului său mic.

De asemenea, el a fost diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD).

"Am luat o pauză pentru că eram în această căutare nesfârşită a unei medalii de aur sau a unui record mondial şi am privit în viitor şi am spus: "OK, dacă voi obţine asta, viaţa mea se va repara sau va fi mai bună?". Nu", a declarat Peaty.

"Aşa că ia-ţi timp acum să te gândeşti cu adevărat la cine eşti, ce vrei de la viaţă şi apoi obţine medalia de aur. Sper ca atunci când voi ajunge la Jocurile Olimpice să am o stare de spirit foarte bună, să fiu foarte recunoscător şi, cel mai important, să fiu fericit", a adăugat el.

Peaty a dominat probele de bras timp de aproape un deceniu, apărându-şi cu succes titlul la 100 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, a câştigat opt medalii de aur la Campionatele Mondiale, 17 medalii de aur la Campionatele Europene şi patru medalii de aur la Jocurile Commonwealth.

În ciuda succesului şi a faptului că recordul său mondial este cu aproape o secundă mai rapid decât a înotat oricine altcineva vreodată, Peaty spune că aude voci în cap care îl fac adesea să se îndoiască de abilităţile sale de înot.

Întrebat ce spun vocile, Peaty a răspuns: "Dacă m-aş duce la o cursă, uneori ar fi "nu meriţi asta", chiar dacă am muncit şapte, opt, zece ani, un deceniu.

"Sau, uneori, ar fi o voce de îndoială de sine şi cred că este firesc, pentru că este vorba de creierul tău care încearcă să se protejeze."

Peaty a ratat aurul Commonwealth-ului în proba de 100 m bras la Birmingham anul trecut, terminând pe locul patru în spatele lui James Wilby, după ce a suferit o fractură la picior în timpul pregătirii.

"În calitate de sportivi, creierele noastre sunt puţin diferite, suntem în mod constant în căutarea unei recompense şi, dacă putem vedea acea recompensă, vom munci extrem de mult pentru ea", a spus Peaty.

"Deci, este acelaşi lucru în viaţa ta şi cum umpli acel gol, mai ales atunci când eşti accidentat sau în afara sezonului, cauţi în mod constant o recompensă şi o mulţime de sportivi se luptă cu alcoolul. Pentru mine a fost ceva ce urmăream şi făceam în mod constant şi eram de genul: "Nu vreau asta în viaţa mea, nu prea vreau să fac asta tot timpul", a adăugat marele sportiv.