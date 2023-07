"Va fi infern în Turcia!" Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, e deja cu gândul la returul cu Adana

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, că formaţia sa a fost obosită şi acest lucru s-a văzut.

"Suntem mulţumiţi. A fost greu, a trebuit să schimbăm jucătorii din cauza oboselii. Am fost obosiţi mental, au fost ocazii de ambele părţi. Mergem înainte cu acest punct câştigat, pentru că vedeţi cu toţii cât de greu este, aţi văzut şi rezultatul Farului. Am făcut multe lucruri bune, ne-am creat ocazii, dar nu am fost lucizi în faţa porţii, s-a văzut oboseala. Voiam 3 puncte, dar suntem multumiţi şi aşa”, a spus Mandorini, potrivit Digi Sport.

“Konoplyanka se antrenează cu noi, va fi în lot. Ne gândim la meciul cu Adana, la cel cu FCSB, va fi o săptămână dificilă pentru noi. Va fi un infern în Turcia, e foarte cald. Vedem de mâine ce va fi, vom începe să pregătim meciul", a adăugat tehnicianul.