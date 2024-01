Lista cu alimente cu adaos comercial plafonat pentru încă două luni. A fost restrânsă la 17 produse

Măsura privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită cu încă 60 de zile, iar lista va fi restrânsă la 17 produse agricole şi alimentare, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Lista cu produse agricole şi alimentare care vor avea încă două luni adaos comercial plafonat cuprinde următoarele produse: pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi; lapte de vacă de consum 1 litru, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; brânză telemea de vacă vrac; iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame; făină albă de grâu "000" până la 1 kg; mălai până la 1 kg; ouă de găină calibrul M; ulei de floarea-soarelui până la 2 litri; carne proaspătă pui (carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard); carne proaspătă porc (carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc; legume proaspete vrac (ceea ce înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi); fructe proaspete vrac (ceea ce înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă); cartofi proaspeţi albi vrac; zahăr alb tos până la 1 kg; smântână - 12% grăsime; unt până la 250 grame; magiun până la 350 grame.

Pe actuala lista din proiectul de OUG nu se mai regăsesc: cozonacul, orezul, bulionul de roşii, margarina, drojdia, carnea tocată, dar în schimb apare magiunul.

"Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă prelungeşte măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare cu o nouă perioadă de 60 de zile de la data intrării în vigoare. Se modifică anexa la O.U.G. nr. 67/2023, în sensul introducerii şi a produsului "magiun până la 350 grame", se arată în nota de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru implementarea unor măsuri de sprijin.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, luni, că a decis să prelungească cu 60 de zile ordonanţa privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază.

"Am decis să prelungesc cu 60 de zile ordonanţa privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază. Românii trebuie să aibă parte în continuare de o stabilitate a preţurilor la alimente, după nebunia creşterilor speculative din trecut. Constat că şi cei care în trecut au criticat această măsură recunosc acum că, în lipsa ei, preţurile ar fi crescut cu până la 20%. Este clar că plafonarea a temperat creşterile speculative de preţuri, a ajutat la scăderea inflaţiei şi la menţinerea puterii de cumpărare a populaţiei", a scris Ciolacu, pe Facebook.

El a precizat că, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, preţurile din luna decembrie 2023 au fost cu 5,8% mai mari faţă de cele din decembrie 2022, în timp ce în luna iunie 2023 (înainte de introducerea acestei măsuri) diferenţa faţă de aceeaşi lună din anul precedent era de aproape 18%.

"În paralel, voi continua dialogul cu marile lanţuri de magazine, cu care am avut şi astăzi o discuţie foarte constructivă, pentru a construi împreună un mecanism pe termen lung bazat pe un parteneriat stat-mediu de afaceri prin care preţurile să fie ţinute sub control. Am o singură condiţie: ca producătorii şi procesatorii români să aibă parte de un tratament corect", a menţionat prim-ministrul.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023, pentru o perioadă de trei luni, cu 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos.

La finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, incluzând şi noi produse în această listă, precum: orez - bob rotund, cozonac, bulion de roşii, smântână 12% grăsime, margarină, drojdie, pere, usturoi şi carne tocată.

Termenul limită privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază era 31 ianuarie 2024.