Domnește haosul în privința adăposturilor antiaeriene pentru populație. Șeful Armatei atrage atenția că trebuie luate măsuri urgent

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 09:43
126 citiri
Domnește haosul în privința adăposturilor antiaeriene pentru populație. Șeful Armatei atrage atenția că trebuie luate măsuri urgent
Adăposturile României sunt insuficiente și prost dotate FOTO Pixabay

Șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că Ministerul Apărării Naţionale nu gestionează adăposturile antiaeriene, subliniind că sistemul actual reprezintă o problemă de siguranţă naţională și necesită revizuire.

Generalul a precizat că MApN deține o evidență a rețelei de metrou și a clădirilor cu subsoluri multiple care pot fi folosite ca adăposturi, dar a recunoscut că există mult spațiu de îmbunătățire. Potrivit Curții de Conturi, București și Ilfov au cele mai multe adăposturi operaționale, însă România are de zece ori mai puține decât Finlanda, în raport cu populația.

”Ministerul Apărării Naţionale nu este structura responsabilă cu gestionarea adăposturilor anti-aeriene, anti-atomice sau de altă natură. În schimb este o problemă de siguranţă naţională şi s-a văzut foarte clar în conflictul din proximitatea graniţelor României că este absolut necesar să revedem acest sistem de adăposturi”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

El a adăugat că MApN are o evidenţă a acestor adăposturi, dar şi a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop.

”Vreau să vă asigur în schimb de un alt lucru. Ministerul Apărării Naţionale are o evidenţă a unei bune părţi a acestor adăposturi. Avem o evidenţă a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop. Avem o evidenţă a tuturor clădirilor cu subsol peste două niveluri şi avem planuri de evacuare pregătite cel puţin pentru unităţile militare sau în ceea ne priveşte, pentru sarcinile pe care le avem, pentru evacuare. Dar există foarte mult spaţiu de îmbunătăţire în acest domeniu”, a mai transmis şeful Statului Major al Armatei.

Câte adăposturi are România

Bucureştiul şi judeţul Ilfov au cele mai multe adăposturi de protecţie civilă, respectiv 588, însă doar 1 din 3 este operaţional, potrivit datelor prezentate într-un raport al Curţii de Conturi.

Judeţul Dolj are 213 adăposturi, Galaţiul are 185, Prahova are 183, Constanţa - 114, Bihor 96 şi Braşov 93. La polul opus sunt 7 judeţe care au mai puţin de 8 adăposturi pentru protectia civililor în caz de conflict armat. În Caraş-Severin există 8 astfel de adăposturi, în Tulcea sunt 6, în Dâmboviţa şi Buzău câte 5, judeţele Vrancea şi Giurgiu au câte 3 adăposturi, în timp ce judeţul Neamţ are doar unul.

România are de zece ori mai puţine adăposturi în care populaţia civilă poate fi protejată în caz de război, numărul acestora fiind de zece ori mai mic decât al adăposturile de protecţie civilă existente în Finlanda, ţară cu o populaţie de nici 6 milioane de locuitori, arată acelaşi raport al Curţii de Conturi privind adăposturile civile din România şi modul în care acestea sunt administrate şi întreţinute.

Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
Armata Franței trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează, în Parlament, noul şef al Statului Major francez
Armata franceză este necesar să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, care ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, a avertizat,...
Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că nu a făcut stagiul militar, deși acum conduce instituția responsabilă cu apărarea țării. Moșteanu a evitat să explice motivele...
#adapost antiaerian, #armata, #haos, #masuri, #seful armatei , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
Digi24.ro
Seful Armatei Romane: "Ne pregatim ca pentru un razboi". Declaratiile lui Gheorghita Vlad privind trimiterea de trupe in Ucraina
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Domnește haosul în privința adăposturilor antiaeriene pentru populație. Șeful Armatei atrage atenția că trebuie luate măsuri urgent
  2. Poliția a deschis focul asupra unor militari care participau la un exercițiu, după ce localnicii au reclamat prezența unor persoane înarmate. Unde s-a produs incidentul bizar
  3. Schema prin care Coreea de Nord a făcut afaceri pe teritoriul României. Țara noastră este una dintre puținele țări din UE care încă au o ambasadă a Coreei de Nord
  4. Comuna din România care are datorii de 7,5 milioane de lei, dar și 50 de angajați. Cu toate acestea, primarul și-a majorat salariul
  5. Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO
  6. Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani
  7. România, sub "Cod roșu de explozie socială". Avertismentul lansat de un expert în sondarea populației despre cota la care au ajuns nemulțumirile românilor
  8. Prima țară din Europa care va avea taxiuri fără șofer. Ce alte state vor avea „robotaxiuri”
  9. Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
  10. Așa arată și se simte iadul pentru sute de soldați ruși, izolați pe „insulele morții”. Luptă pentru supraviețuire, în timp ce riscă să moară de foame sau să fie țintiți de drone VIDEO