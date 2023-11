Chinurile groaznice prin care trece o cântăreață celebră din România: ia 31 de pastile pe zi și face injecții dureroase. De ce boală suferă

Vedeta a fost diagnosticată cu o boală extrem de grea, iar în ultimele cinci luni a luat nu mai puțin de 4.650 de pastile.

Cântîreața Adda a povestit pe Instagram chinurile teribile prin care trece după ce a fost diagnosticată cu borelioză. Denumită și boala Lyme, aceasta se declanșează de la mușcătura unei căpușe și se manifestă prin stări de oboseală, febră și frisoane.

Adda a povestit pe Instagram prin ce este nevoită să treacă.

"Am făcut un calcul, că eu sunt psihopată uneori. Nu știu cât de exact este, dar, în primele cinci luni de tratament, am luat în total 4.650 de pastile. 31 pe zi mai exact. Aici intră și cele de protecție hepatică, stomac, etc. Că m-am căptușit bine ca să reziste organismul. Efectiv, spre final abia le înghițeam. Nu mai intrau.

Apoi, un an jumătate de injecții. Moldamin. Pentru cei care nu ați făcut...cum să vă explic. E ca și cum printr-un ac lung și mare se injectează masca de păr. Cam atât de gros e. Iar durerea e ca și cum ai avea o măsea dureroasă de minte în bucă. E ceva absolut ireal. Mergi la priveghiul propriei tale buci în fiecare săptămână".

Adda a intonat imnul României pe Arena Naţională la meciul cu Kosovo. Ea este măritată cu Cătălin Rizea, bucătarul care a participat la ”Chefi la cuțite” și acum este la ”Neața”.

