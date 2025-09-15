Adda resimte efectele tratamentului pentru boala Lyme: „Mai am amorțeli în picioare și dureri foarte mari”

La mai bine de un an de la încheierea tratamentului pentru Borelioză (boala Lyme), Adda recunoaște că încă simte efectele bolii.

Problemele au început încă din 2020, când artista a început să aibă simptome neașteptate: erupții cutanate, stări de slăbiciune, confuzie și dureri în întreg corpul. Cu timpul, oboseala extremă, migrenele puternice, palpitațiile și fluctuațiile de puls au devenit constante, ceea ce a determinat-o să meargă la mai multe spitale pentru a afla cauza.

Diagnosticul corect a venit abia în 2022: Borelioză. Până atunci, Adda a primit tratamente greșite, iar lupta cu boala a fost dificilă, implicând numeroase pastile și injecții dureroase: „În primele 5 luni de tratament am luat în total 4.650 de pastile”, a declarat ea pentru Libertatea.

Viața după tratament

Deși tratamentul de bază s-a încheiat, efectele bolii continuă să se facă simțite. Adda a povestit recent despre durerile puternice de oase și amorțelile din picioare:

„Mai am amorțeli în picioare și dureri foarte mari de oase. Dar mă bucur că nu sunt dependentă momentan de pastile. Pot să gestionez durerile. Fac mișcare. Învăț să înot la 33 de ani. Corpul meu, din cauza bolii, e mult mai rigid. Zici că ai febră musculară mereu. Și orice mișcare faci și cari, te recuperezi mai greu. Fac vânătăi foarte ușor”, a povestit artista pentru cancan.

Adda a recunoscut că, dacă diagnosticul ar fi venit mai devreme, șansele ei de recuperare completă ar fi fost mai mari: „Nu prea se negativează cazurile cronice. Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”.

Boala Lyme este de obicei transmisă prin mușcătura căpușelor infectate cu Borrelia burgdorferi, însă poate apărea și prin transmitere congenitală. În cazul artistei, aceasta a moștenit afecțiunea de la mamă:

„Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv”, a explicat Adda pentru Playtech.

