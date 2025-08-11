Adda a renunțat la părul ei lung pentru a-l dona către femeile cu cancer: „E mare nevoie”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 11 August 2025, ora 10:44
Adda și Cătălin Rizea au împlinit 9 ani de căsnicie FOTO: Instagram/ Adda

Adda, în vârstă de 33 de ani, și-a respectat promisiunea făcută în noiembrie anul trecut și a ales să-și doneze părul femeilor care se confruntă cu cancerul. Gestul de solidaritate al artistei a fost realizat cu sprijinul Fundației Renașterea, organizație care facilitează astfel de donații.

Astfel, Adda speră ca acțiunea ei să îi inspire și pe alții să procedeze la fel atunci când vor să își schimbe imaginea și să ajute comunitatea. Într-o postare pe rețelele sociale, Adda a explicat momentul în care a decis să acționeze.

„Aștept de ceva timp să fac asta. (…) Am plănuit să fac asta undeva prin noiembrie, însă ieri am zis: Hai să o fac acum!. Mai ales că aveam deja programare la salon. Așa că am sunat la Fundația Renașterea și le-am spus că vreau să-mi donez părul. Că l-am pregătit de ceva timp pentru asta. Am ales să fac asta cu toată inima! E MARE NEVOIE DE PĂR! Sunt peste 35 de cereri lunar! Este foarte simplu să o faceți, dacă doriți! Trebuie să fie minim 20 cm de păr, cât să se poată prelucra bine. Părul trebuie să fie curat și tăiat în cozi. Chiar dacă sunteți vopsite, se poate dona. Este important, totuși, că părul să fie într-o stare bună. Așa că, dacă plănuiți să vă tundeți scurt, vă rog să vă gândiți bine înainte să ajungă părul la gunoi! Este MARE nevoie! Am ales să fac asta cu toată inima! Să fie cu folos și cu bucurie! Doamne ajută!”

În plus, artista a oferit detalii despre condițiile necesare pentru donații și despre modul în care acestea pot fi trimise: părul trebuie să aibă cel puțin 20 de centimetri, să fie sănătos, chiar dacă este vopsit, și să fie prins în coadă împletită, bine legată la capete. Donațiile pot fi expediate cu confirmare de primire la adresa Fundației Renașterea din București.

„În timp ce noi ne supărăm că avem părul ciufulit și că se aranjează greu, unele femei suferă pentru că l-au pierdut pe al lor! Fiecare codiță contează. Fiecare perucă redă demnitatea unei femei în lupta cu boala”, a încheiat Adda, subliniind importanța fiecărei donații.

