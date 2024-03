Adela Popescu a plecat de acasă: "Am vrut să fac cât mai multe chestii cu copiii înainte să plec"

Adela Popescu nu a mai putut face față dorului de soțul ei, așa că s-a urcat în avion și a plecat tocmai în Thailanda.

Ea a vrut să aibă parte de o escapadă în doi, astfel că și-a lăsat cei trei copii la bunici și a zburat în Asia, unde Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi când a văzut-o.

„Pe copii de cu o săptămână înainte am început să îi pregătesc. Am început spunându-le că merg să îl ajut pe tata să aducă cadourile și am terminat find sinceră: mama si tata vor să petreacă timp împreună pentru că le e dor unul de altul.

Au părut că înțeleg. Mi-am luat un bagaj modest. Preocuparea mea a fost să fac cât mai multe chestii cu copii înainte să plec. Îmi era dor de ei cu ei lângă mine. Ciudat sentiment. Am plecat de acasă la 7:30. Nu voiam să se trezească copiii înainte de teama unei scene. Așa că m-am îmbrăcat practic pe hol.:)”, le-a povestit Adela Popescu fanilor ei din mediul online.

Radu Vâlcan prezintă sezonul opt din Insula Iubirii care are o însemnătate aparte pentru el.

„Insula Iubirii are o însemnătate aparte de data aceasta. Începem filmările pentru sezonul opt în luna iubirii. 8 este data mea de naștere, de asemenea în luna iubirii. Îmi place să cred că cei care participă la testul de anul acesta sunt guvernați de încredere și înțelepciune, de dorințe și ambiții. Şi cum toate sezoanele au reuşit să ne surprindă în feluri în care nici nu ne-am fi gândit, sunt convins că nici sezonul 8 nu va face excepţie!', a dezvăluit Radu Vâlcan, gazda reality show-ului de la Antena 1.

Ads

Ads