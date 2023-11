Adela Popescu și Radu Vâlcan radiază de fericire. „Caut haine potrivite. Am un gol în stomac de bucurie”

Adela Popescu (36 de ani) și Radu Vâlcan (46 ani) au împreună trei copii de care sunt foarte mândri și care reușesc să le umple viața de bucurie.

Ei au hotărât să le facă o bucurie micuților și vor pleca cu toții în Laponia, înainte de Sărbătorile de iarnă, într-un moment mult așteptat de toată familia, așa cum a dezvăluit Adela pe contul său de Instagram.

„E hotărâtă treaba! Plecăm în Laponiaaaaa la Moș Crăciun! Am ezitat până acum pentru că drumul era tare complicat, cu o escală sau chiar două, nu aveam idee exact ce activități să facem, în ce localități, etc. Daaar, vom pleca cu un charter și în 4 ore suntem direct în prag la doamna Crăciun. Deja fac research, caut haine potrivite și mă surprind fiind extrem de nerăbdătoare, cu un gol în stomac de fericire. Nici nu realizez cât de dor îmi era de zăpadă din copilăria mea, de totul alb, fără de care magia Crăciunului nu are cum să fie completă… Așteptăm cu drag orice sugestie, avertizare, recomandare”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

